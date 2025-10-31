Conto Corrente Arancio con 4% di interessi e cashback: ecco la promo

È il momento giusto per richiedere il Conto Corrente Arancio: utilizzando il codice sconto ING2025, infatti, è possibile ottenere interessi al 4% sui depositi non vincolati e un cashback del 4% per le spese con carta di debito (fino a 20 euro di rimborso ogni mese).
La promozione prevede l’apertura di un conto a canone zero (con la possibilità di passare alla versione Più a canone azzerabile). Per tutti i dettagli sull’offerta e per richiedere l’apertura del conto basta visitare il sito ufficiale di ING, qui di sotto.
Conto Corrente Arancio: ecco la promo
Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:
- canone zero, senza requisiti da rispettare
- carta di debito inclusa, a canone zero
- bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei
- possibilità di richiedere la versione Più che aggiunge prelievi gratis e la carta di credito, con possibilità di rateizzare la spesa; questa versione prevede un canone di 5 euro al mese che viene azzerato con l’accredito di stipendio o della pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese
Grazie al codice sconto ING2025, da aggiungere al momento dell’apertura, è possibile ottenere:
- interessi al 4% per 6 mesi sul Conto Arancio, il conto deposito non vincolato abbinato al conto corrente, fino a un massimo di 50.000 euro di deposito
- cashback del 4% per 6 mesi per le spese con carta di debito, fino a un massimo di 20 euro di rimborso al mese
Per sfruttare la promozione basta richiedere l’apertura del conto tramite il box qui di sotto, inserendo il codice sconto ING2025. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile per tutti i nuovi clienti.