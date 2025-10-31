 Conto Corrente Arancio con 4% di interessi e cashback: ecco la promo
Con la nuova promozione in corso oggi è possibile accedere a Conto Corrente Arancio e ottenere interessi al 4% e cashback del 4% per i prim i6 mesi.
È il momento giusto per richiedere il Conto Corrente Arancio: utilizzando il codice sconto ING2025, infatti, è possibile ottenere interessi al 4% sui depositi non vincolati e un cashback del 4% per le spese con carta di debito (fino a 20 euro di rimborso ogni mese).

La promozione prevede l’apertura di un conto a canone zero (con la possibilità di passare alla versione Più a canone azzerabile). Per tutti i dettagli sull’offerta e per richiedere l’apertura del conto basta visitare il sito ufficiale di ING, qui di sotto.

Apri qui il Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio: ecco la promo

Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

  • canone zero, senza requisiti da rispettare
  • carta di debito inclusa, a canone zero
  • bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei
  • possibilità di richiedere la versione Più che aggiunge prelievi gratis e la carta di credito, con possibilità di rateizzare la spesa; questa versione prevede un canone di 5 euro al mese che viene azzerato con l’accredito di stipendio o della pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese

Grazie al codice sconto ING2025, da aggiungere al momento dell’apertura, è possibile ottenere:

  • interessi al 4% per 6 mesi sul Conto Arancio, il conto deposito non vincolato abbinato al conto corrente, fino a un massimo di 50.000 euro di deposito
  • cashback del 4% per 6 mesi per le spese con carta di debito, fino a un massimo di 20 euro di rimborso al mese

Per sfruttare la promozione basta richiedere l’apertura del conto tramite il box qui di sotto, inserendo il codice sconto ING2025. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile per tutti i nuovi clienti.

Apri qui il Conto Corrente Arancio

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 ott 2025

