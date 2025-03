Conto Corrente Arancio Più fa fruttare i tuoi risparmi: 4% per 12 mesi

Conto Corrente Arancio Più è la soluzione per gestire le tue finanze in modo semplice, veloce e a costo zero, anche con numerosi vantaggi. Aprendo il conto potrai subito avere una carta di Debito Mastercard, bonifici SEPA istantanei, F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL, pagoPA, prelievi gratuiti in Italia e in Europa e anche una carta di credito Mastercard. In più, fai fruttare i tuoi risparmi del 4% per un anno.

4% per un anno: i vantaggi di Conto Arancio

Il segreto per avere questo incredibile vantaggio è aprire il Conto Corrente Arancio entro il 22/03/2025 e attivarlo con un bonifico entro il 31/05/2025 per usufruire di un interesse annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi, fino a un massimo di 50.000 euro. Ti basterà accreditare lo stipendio lo stipendio o la pensione con causale ABI 27, o investire almeno 40.000 entro il 31 maggio 2025 per continuare ad avere il vantaggio.

Conto Corrente Arancio Più ti permetterà dunque di gestire le tue finanze con la massima libertà e senza costi aggiuntivi perché, accreditando stipendio o pensione, avrai tutto a canone zero, inclusa la Carta di Credito Mastercard Gold con cui fare acquisti in tutto il mondo.

Non perdere questa opportunità: da una parte un conto corrente flessibile e a canone completamente gratuito, dall’altra il 4% per 12 mesi con cui far crescere i tuoi risparmi in modo semplice e veloce.