Conto Corrente Arancio ti fa un doppio regalo con cashback e 4% sui tuoi risparmi

Aprire Conto Corrente Arancio non è mai stato così conveniente. Aprendolo adesso inserendo il codice ING2025 puoi avere il 4% annuo lordo sui tuoi risparmi e il 4% di cashback sulle tue spese per 6 mesi. Il funzionamento è semplicissimo e adesso lo vedremo insieme e ti basterà soltanto…usare la tua nuova carta di debito per le spese di tutti i giorni.

Prima di tutto vediamo cosa ottieni con Conto Corrente Arancio: un conto online completo e smart a zero spese, con carte gratuite e operazioni illimitate. Le carte del circuito Mastercard incluse a canone zero ti permettono di acquistare ovunque, sia in Italia che all’estero, con bonifici e prelievi gratuiti in tutta l’area euro.

Ora passiamo alla promozione in corso. Aprendo il conto entro il 24 gennaio 2026 con il codice ING2025, attivando la carta di debito, aprendo e collegando il Conto Arancio, il conto deposito associato, puoi avere innanzitutto il 4% annuo lordo per 6 mesi sui tuoi risparmi depositati fino a 50.000 euro, senza vincoli e con la libertà di prelevare quando vuoi.

Non finisce qui però perché avrai anche il 4% di cashback per 6 mesi sugli acquisti effettuati con carta di debito, fino a 500 euro di spesa al mese, con accredito diretto sul Conto Arancio. Per ricevere il cashback è sufficiente avere almeno 100 euro sul conto per almeno un giorno entro il 31 luglio 2026.

Il conto non prevede spese di apertura, gestione, trasferimento e chiusura, è gestibile interamente online e, accreditando lo stipendio o la pensione, non paghi neanche il canone mensile.