Conto Corrente Arancio: zero spese e cashback del 10% per i nuovi clienti

Con il Conto Corrente Arancio è possibile accedere al prodotto giusto per poter sfruttare un conto a zero spese ricco di vantaggi. La promozione in corso, infatti, garantisce la possibilità di ottenere un cashback del 10% sugli acquisti per 3 mesi (fino a 70 euro al mese). In questo modo è possibile ottenere fino a 210 euro di rimborso sfruttando, inoltre, un conto ricco di vantaggi.

Per accedere alla promo basta aprire il conto tramite il sito ufficiale di ING, accessibile qui di sotto, utilizzando il codice promozionale ING2025. Durante la procedura di apertura è necessario aggiungere anche la carta di debito e il Conto Arancio (entrambi a canone zero) e poi mantenere un saldo di almeno 100 euro sul conto corrente per almeno un giorno tra il 24 novembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Le caratteristiche del Conto Corrente Arancio

Il conto di ING si caratterizza per:

canone zero

carta di debito inclusa, con canone zero

bonifici senza commissioni (anche istantanei)

C’è anche la possibilità di passare alla versione Più dal costo di 5 euro al mese con possibilità di azzeramento con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese. Anche per i clienti Under 30 è previsto l’azzeramento del canone. La versione Più di Conto Corrente Arancio prevede i prelievi gratis in tutta l’area euro oltre alla carta di credito, inclusa senza alcun costo aggiuntivo.

Per accedere subito alla promozione e ottenere il 10% di cashback è necessario seguire una veloce procedura di apertura online, tramite il link qui di sotto. L’offerta è valida fino al prossimo 11 ottobre. Per ottenere il bonus è necessario inserire il codice ING2025 al momento della richiesta di apertura.