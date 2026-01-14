 Conto corrente BBVA a canone zero: ora con interessi e cashback al 3% per 6 mesi
Conto corrente BBVA a canone zero: ora con interessi e cashback al 3% per 6 mesi
Con il Conto BBVA è possibile accedere a un conto a canone zero che garantisce remunerazione al 3% e cashback al 3% per i primi 6 mesi dall'apertura.

Per aprire un nuovo conto corrente è possibile puntare sul Conto BBVA che, in questo momento, è l’opzione giusta per tantissimi risparmiatori. Si tratta di un conto a canone zero che include una remunerazione del 3% del saldo, senza vincoli, e il cashback del 3% delle spese con carta di debito, fino a 280 euro di spesa mensile. Per accedere subito alla promo e aprire il conto corrente è sufficiente visitare il sito ufficiale di BBVA, accessibile tramite il box qui di sotto.

Conto BBVA: ecco perché sceglierlo

Con il Conto BBVA è possibile aprire un conto a canone zero che include la carta di debito, sempre a canone zero e con possibilità di prelievi gratis (per importi a partire da 100 euro). Ci sono anche i bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei. In aggiunta, è possibile richiedere la carta di credito e accedere a una lunga serie di altri servizi bancari.

La promo per i nuovi clienti fa la differenza: BBVA, infatti, propone la remunerazione del 3% del saldo per i primi 6 mesi, con liquidazione mensile e fino a un importo massimo di 1 milione di euro. Successivamente, il tasso viene aggiornato ogni tre mesi e la remunerazione è garantita almeno fino a fine 2027. In aggiunta, c’è il cashback con il 3% di rimborso per 6 mesi (fino a 280 euro di spese mensili).

Il Conto BBVA è, quindi, un’opzione molto interessante per i risparmiatori, garantendo un’operatività a zero spese e la possibilità di accedere a vantaggi come la remunerazione e il cashback. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di apertura online. L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti ma solo per un breve periodo di tempo.

Pubblicato il 14 gen 2026

Davide Raia
14 gen 2026
