Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio

Nuova offerta con l'apertura del conto corrente online Credem Link che permette di ricevere fino a 200 euro in buoni Amazon.it.
Nuova offerta con l'apertura del conto corrente online Credem Link che permette di ricevere fino a 200 euro in buoni Amazon.it.

La nuova offerta legata all’apertura del Conto Corrente online Credem Link è una fantastica opportunità: da una parte avrai un conto online con carta di debito, Internet Banking, App e un team di consulenti a tua disposizione e dall’altra la possibilità di avere fino a 200 euro in buoni Amazon.it. Ti spieghiamo come funziona dopo il pulsante.

La promozione è valida fino al 30 novembre 2025 e potrai avere fino a 200 euro di buoni Amazon.it da utilizzare fino a giugno 2026. Il premio è suddiviso in due fasi differenti:

  • 100 euro se entro il 31 marzo 2026 attivi la tua carta di debito e la utilizzi per pagamenti per almeno 2.000 euro complessivi.
  • 100 euro se tra aprile e giugno 2026 attivi l’accredito di stipendio o pensione sul conto ed effettui pagamenti con la carta di debito per almeno 1000 euro complessivi.

Per avere diritto alla promozione dovrai aprire il conto corrente inserendo il codice promozionale BONUS200 al momento dell’apertura.

Per il resto, sfrutterai un conto dai numerosi vantaggi, dal canone zero senza condizioni da rispettare alla carta di debito internazionale Mastercard gratuita per il primo anno utilizzabile per acquisti e prelievi in Italia e all’estero. Puoi scegliere anche la Credemcard Pagobancomat, sempre a canone zero, per operazioni sul territorio nazionale.

Infine, avrai anche l‘internet banking gratuito, accessibile da PC o tramite l’app Credem Mobile, da cui potrai monitorare il saldo, movimenti e gestire le operazioni principali in totale autonomia.

Giovanni Ferlazzo
