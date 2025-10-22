Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio

Conto Credem Link è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto: con la promo di fine ottobre 2025, infatti, chi sceglie questo conto può sfruttare il canone zero (senza requisiti da rispettare) e ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon, completando l’apertura con il codice BONUS200 e rispettando le condizioni fissate dalla banca.
Si tratta di un’offerta particolarmente vantaggiosa che consente di scegliere un conto online andando a sfruttare, eventualmente, la possibilità di poter contare sul team di consulenti Credem, anche in filiale. Per tutti i dettagli sulla promo e per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Credem.
Conto Credem Link: ecco la promo
Con Credem Link è possibile sfruttare un conto online con canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Al conto è abbinata una carta di debito, con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e con prelievi gratis dagli ATM Credem. I bonifici prevedono, invece, una commissione di 0,5 euro per transazione. I clienti che scelgono Credem possono richiedere la carta di credito, con canone di 39,99 euro all’anno, e anche un conto deposito, con interessi al 2,25% per i primi 6 mesi.
Aprendo il conto con il codice BONUS200 è possibile ottenere:
- un Buono Amazon da 100 euro raggiungendo almeno 2.000 euro di spese con carta di debito entro il 31 marzo 2025
- un Buono Amazon da 100 euro se tra aprile e giugno 2026 è attivo l’accredito di stipendio o della pensione e se, nel periodo considerato, si effettuano almeno 1.000 euro di spese con carta di debito
Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e completare una breve procedura di apertura online. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi clienti che scelgono Credem.