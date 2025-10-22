Conto corrente smart e buono Amazon 200 €: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio

Conto Credem Link è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto: con la promo di fine ottobre 2025, infatti, chi sceglie questo conto può sfruttare il canone zero (senza requisiti da rispettare) e ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon, completando l’apertura con il codice BONUS200 e rispettando le condizioni fissate dalla banca.

Si tratta di un’offerta particolarmente vantaggiosa che consente di scegliere un conto online andando a sfruttare, eventualmente, la possibilità di poter contare sul team di consulenti Credem, anche in filiale. Per tutti i dettagli sulla promo e per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Credem.

Conto Credem Link: ecco la promo

Con Credem Link è possibile sfruttare un conto online con canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Al conto è abbinata una carta di debito, con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e con prelievi gratis dagli ATM Credem. I bonifici prevedono, invece, una commissione di 0,5 euro per transazione. I clienti che scelgono Credem possono richiedere la carta di credito, con canone di 39,99 euro all’anno, e anche un conto deposito, con interessi al 2,25% per i primi 6 mesi.

Aprendo il conto con il codice BONUS200 è possibile ottenere:

un Buono Amazon da 100 euro raggiungendo almeno 2.000 euro di spese con carta di debito entro il 31 marzo 2025

raggiungendo almeno 2.000 euro di spese con carta di debito entro il 31 marzo 2025 un Buono Amazon da 100 euro se tra aprile e giugno 2026 è attivo l’accredito di stipendio o della pensione e se, nel periodo considerato, si effettuano almeno 1.000 euro di spese con carta di debito

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e completare una breve procedura di apertura online. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi clienti che scelgono Credem.