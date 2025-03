Conto Credem Link a canone zero: 100€ in regalo su Amazon per i nuovi clienti

Credem è oggi la scelta giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente in grado di abbinare la convenienza della gestione online con un canone zero alla possibilità di ottenere, quando necessario, assistenza in filiale dal team di consulenti dell’istituto.

Il conto Credem Link è ora disponibile, per tutti i nuovi clienti, con un Buono Amazon da 100 euro in regalo che si somma a tutti gli altri vantaggi come la possibilità di richiedere la carta di credito con canone azzerabile e il Conto Deposito abbinato con interessi al 3% per 6 mesi.

Per ottenere il Buono Amazon è necessario utilizzare il codice PROMO100 in fase di apertura e poi accreditare stipendio/pensione sul conto. Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di Credem, tramite il link qui di sotto.

Conto Credem Link: ecco perché sceglierlo

Con Conto Credem Link è possibile sfruttare:

il canone zero (senza alcun requisito da soddisfare)

(senza alcun requisito da soddisfare) la carta di debito con possibilità di scegliere la Credemcard Internazionale, con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e la possibilità di utilizzare i wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, e la Credemcard su circuito nazionale, a canone zero

con possibilità di scegliere la Credemcard Internazionale, con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e la possibilità di utilizzare i wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, e la Credemcard su circuito nazionale, a canone zero bonifici ordinari e istantanei con commissione di 0,5 euro per transazione

con commissione di 0,5 euro per transazione possibilità di richiedere la carta di credito Ego Classic con canone azzerabile , invece di 39 euro, raggiungendo 6.000 euro di spese annuali

, invece di 39 euro, raggiungendo 6.000 euro di spese annuali possibilità di richiedere il Conto Deposito con interessi al 3% per 6 mesi (tasso lordo annuo)

(tasso lordo annuo) possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro con l’accredito di stipendio/pensione; è necessario inserire il codice PROMO100

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e richiedere l’apertura del conto. La procedura può essere completata anche con autenticazione tramite SPID.