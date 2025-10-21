Conto Credem Link: canone zero e fino a 200€ in Buoni Amazon con la nuova promo

Credem lancia una nuova promo per tutti i nuovi clienti che richiedono oggi l’apertura di Credem Link, il conto online a canone zero proposto dall’istituto. In via promozione, utilizzando il codice BONUS200 al momento dell’apertura, è possibile ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon in regalo.

Per scoprire tutti i dettagli sulla promo e per richiedere l’apertura del conto, tramite una semplice procedura online, basta visitare il sito ufficiale di Credem, qui di sotto.

Conto Credem Link: cosa prevede la promo

Con Conto Credem Link è possibile sfruttare un conto online a canone zero che include la carta di debito a canone zero per il primo anno (poi 1,5 euro al mese) con prelievi gratis dagli ATM Credem. I bonifici ordinari e istantanei prevedono una commissione di 0,5 euro per operazione. Al conto è possibile abbinare la carta di credito Ego Classic, con canone di 39,99 euro (azzerabile spendendo almeno 6.000 euro in un anno), e il Conto Deposito Più, con interessi al 2,25% per 6 mesi.

La nuova promo riservata a chi sceglie Credem prevede, invece, la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon. Si tratta di una promo in due parti. I nuovi clienti ottengono:

100 euro in Buoni Amazon aprendo il conto e spendendo almeno 2.000 euro con carta di debito entro il 31 marzo 2026

100 euro in Buoni Amazon con l’accredito di stipendio o pensione ed effettuando almeno 1.000 euro di spesa con carta di debito tra marzo e aprile 2026

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Le condizioni descritte della promozione sono valide per tutti i nuovi clienti che sceglieranno Credem entro il prossimo 30 novembre. Per ottenere i buoni (oltre a soddisfare i requisiti richiesti) è necessario utilizzare il codice BONUS200.