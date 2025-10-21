 Conto Credem Link: canone zero e fino a 200€ in Buoni Amazon con la nuova promo
Con il Conto Credem Link è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi che prevede canone zero e fino a 200 euro in Buoni Amazon.
Credem lancia una nuova promo per tutti i nuovi clienti che richiedono oggi l’apertura di Credem Link, il conto online a canone zero proposto dall’istituto. In via promozione, utilizzando il codice BONUS200 al momento dell’apertura, è possibile ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon in regalo.

Per scoprire tutti i dettagli sulla promo e per richiedere l’apertura del conto, tramite una semplice procedura online, basta visitare il sito ufficiale di Credem, qui di sotto.

Apri qui il Conto Credem Link

Conto Credem Link: cosa prevede la promo

Con Conto Credem Link è possibile sfruttare un conto online a canone zero che include la carta di debito a canone zero per il primo anno (poi 1,5 euro al mese) con prelievi gratis dagli ATM Credem. I bonifici ordinari e istantanei prevedono una commissione di 0,5 euro per operazione. Al conto è possibile abbinare la carta di credito Ego Classic, con canone di 39,99 euro (azzerabile spendendo almeno 6.000 euro in un anno), e il Conto Deposito Più, con interessi al 2,25% per 6 mesi.

La nuova promo riservata a chi sceglie Credem prevede, invece, la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon. Si tratta di una promo in due parti. I nuovi clienti ottengono:

  • 100 euro in Buoni Amazon aprendo il conto e spendendo almeno 2.000 euro con carta di debito entro il 31 marzo 2026
  • 100 euro in Buoni Amazon con l’accredito di stipendio o pensione  ed effettuando almeno 1.000 euro di spesa con carta di debito tra marzo e aprile 2026

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Le condizioni descritte della promozione sono valide per tutti i nuovi clienti che sceglieranno Credem entro il prossimo 30 novembre. Per ottenere i buoni (oltre a soddisfare i requisiti richiesti) è necessario utilizzare il codice BONUS200.

Apri qui il Conto Credem Link

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
21 ott 2025
