Conto Crédit Agricole a canone zero: fino a 600€ in Buoni Amazon con la nuova promo

Scegliere un nuovo conto corrente non è mai stato così conveniente. Con Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere oggi a un’offerta da non perdere.
Il conto, infatti, ha canone zero, senza requisiti da rispettare, e permette una gestione completa online ma anche la comodità di un consulente dedicato in filiale e/o da remoto.
Per tutti i nuovi clienti, inoltre, Crédit Agricole mette a disposizione fino a 600 euro in Buoni Amazon. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale diCrédit Agricole, qui di sotto.
Le caratteristiche del conto
Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile sfruttare un prodotto completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:
- canone zero, senza requisiti da rispettare
- carta di debito con canone zero per 2 anni, poi 2 euro al mese
- bonifici ordinari e istantanei senza commissioni
- possibilità di richiedere la carta di credito Nexi Classic con un canone di 40,99 euro all’anno
- conto deposito con interessi al 2,5% per 6 mesi
Per i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon:
- 50 euro di Welcome Bonus aprendo il conto con il codice VISA e richiedendo la carta di debito (è necessario effettuare almeno una transazione entro 30 giorni dall’apertura del conto)
- 50 euro accredito lo stipendio o la pensione
- fino a 100 euro utilizzando la carta di debito; raggiungendo i 1.500 euro di spese entro 60 giorni dall’apertura del conto si otterrà l’importo massimo (ovvero 100 euro)
- fino a 400 euro con la promo “porta un amico” che consente di ottenere 50 euro per ogni amico invitato che apre il conto
Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto e seguire la procedura guidata. Ricordiamo che, al momento dell’apertura, è necessario inserire il codice VISA per accedere alle offerte, andando anche a richiedere la carta di debito.