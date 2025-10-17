Conto Crédit Agricole: canone zero e fino a 600€ su Amazon per i nuovi clienti

Il Conto Online di Crédit Agricole è il prodotto giusto per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto online ricco di vantaggi.
Con la nuova promozione in corso in questo momento, infatti, è possibile aprire il conto sfruttando il canone zero, senza alcun requisito da rispettare, e ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon, rispettando le condizioni fissate dalla banca (molte di queste sono facilmente raggiungibili, come vedremo).
Per tutti i dettagli sulla promo e per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, tramite il box qui di sotto.
Conto Online di Crédit Agricole: ecco la promo
Il conto di Crédit Agricole ha queste caratteristiche:
- canone zero, senza alcun requisito da dover rispettare
- carta di debito inclusa (con canone zero per 2 anni, poi 2 euro al mese) e con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole
- bonifici ordinari e istantanei sempre gratis
- carta di credito richiedibile con un canone di 40,99 euro all’anno
- accesso al conto deposito con interessi al 3% per i primi 6 mesi
Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono fino a 600 euro in Buoni Amazon. Ecco le condizioni da rispettare per ottenere i buoni:
- 50 euro di welcome bonus aprendo il conto con il codice VISA ed effettuando almeno una transazione con carta di debito entro 50 giorni dall’apertura
- 50 euro con l’accredito dello stipendio o pensione
- fino a 100 euro utilizzando la carta; per ottenere l’importo massimo bisogna spendere almeno 1.500 euro entro 60 giorni dall’apertura
- 50 euro per ogni amico invitato che passa a Crédit Agricole fino a 400 euro
Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto e completare poi l’apertura del conto corrente. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo conto ricco di vantaggi da aprire in questo momento.