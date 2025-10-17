 Conto Crédit Agricole: canone zero e fino a 600€ su Amazon per i nuovi clienti
Con il Conto Crédit Agricole è possibile accedere a un'offerta completa, a canone zero e con fino a 600 euro in Buoni Amazon in regalo.
Con il Conto Crédit Agricole è possibile accedere a un'offerta completa, a canone zero e con fino a 600 euro in Buoni Amazon in regalo.

Il Conto Online di Crédit Agricole è il prodotto giusto per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto online ricco di vantaggi.

Con la nuova promozione in corso in questo momento, infatti, è possibile aprire il conto sfruttando il canone zero, senza alcun requisito da rispettare, e ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon, rispettando le condizioni fissate dalla banca (molte di queste sono facilmente raggiungibili, come vedremo).

Per tutti i dettagli sulla promo e per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, tramite il box qui di sotto.

Apri qui il Conto Crédit Agricole

Conto Online di Crédit Agricole: ecco la promo

Il conto di Crédit Agricole ha queste caratteristiche:

  • canone zero, senza alcun requisito da dover rispettare
  • carta di debito inclusa (con canone zero per 2 anni, poi 2 euro al mese) e con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole
  • bonifici ordinari e istantanei sempre gratis
  • carta di credito richiedibile con un canone di 40,99 euro all’anno
  • accesso al conto deposito con interessi al 3% per i primi 6 mesi

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono fino a 600 euro in Buoni Amazon. Ecco le condizioni da rispettare per ottenere i buoni:

  • 50 euro di welcome bonus aprendo il conto con il codice VISA ed effettuando almeno una transazione con carta di debito entro 50 giorni dall’apertura
  • 50 euro con l’accredito dello stipendio o pensione
  • fino a 100 euro utilizzando la carta; per ottenere l’importo massimo bisogna spendere almeno 1.500 euro entro 60 giorni dall’apertura
  • 50 euro per ogni amico invitato che passa a Crédit Agricole fino a 400 euro

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto e completare poi l’apertura del conto corrente. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo conto ricco di vantaggi da aprire in questo momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
17 ott 2025
