Conto deposito flessibile e interessi fino al 2,40% con Klarna

Tra le novità più interessanti del mese di marzo figura il nuovo servizio finanziario offerto da Klarna: un conto deposito flessibile, senza commissioni, tramite cui è possibile guadagnare fino al 2,40% di interesse lordo sui propri risparmi, calcolato giorno per giorno e accreditato ogni mese.

Rispetto ai conti deposito tradizionali, la soluzione finanziaria di Klarna non presenta soglie minime né vincoli temporali, rendendo dunque il prodotto particolarmente interessante agli utenti che vogliono mantenere una liquidità disponibile per progetti futuri o spese impreviste da una parte, e dall’altra valorizzare i propri fondi.

Il conto deposito flessibile di Klarna

Per aprire il nuovo conto deposito è sufficiente effettuare l’accesso all’app Klarna, recarsi nella sezione Risparmi, creare fino a tre depositi flessibili e trasferire i fondi desiderati. La procedura è semplice e veloce, alla portata di tutti, inoltre confermiamo che non vi sono requisiti di importo minimo da rispettare né commissioni di gestione.

La liquidità del deposito è garantita dal sistema di garanzia dei depositi svedese, secondo il regolamento dell’Ufficio Nazionale del Debito. L’importo di rimborso massimo è pari a 1.050.000 corone svedesi, che al cambio attuale equivalgono a quasi 100.000 euro. Per quanto riguarda invece le tempistiche di rimborso, dall’attivazione della richiesta possono trascorrere fino a sette giorni lavorativi.

Il conto deposito della società fintech svedese Klarna è un prodotto adatto in particolare agli utenti più giovani, interessati ad uno strumento semplice e privo di costi per iniziare a risparmiare, agli utenti stessi di Klarna, alle partite IVA con entrate variabili, e più in generale a tutti coloro che sono alla ricerca di un deposito flessibile.

L’attivazione del deposito Klarna richiede pochi semplici passaggi: il download dell’app Klarna, disponibile gratis sia su Google Play Store che su App Store; la creazione di un saldo Klarna; l’accesso alla sezione Risparmi, tramite cui si può procedere alla creazione dei tre depositi disponibili; il trasferimento della liquidità.