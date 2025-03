Conto deposito libero e senza vincoli: interessi al 2,65% con Klarna

Klarna è nota per il suo comodissimo sistema di pagamento in 3 rate senza interessi (disponibile sia online che nei negozi fisici) che consente di dilazionare le spese senza costi aggiunti oltre che per alcune promo che garantiscono un cashback delle spese sostenute presso gli store partner.

Non si tratta, però, dell’unico servizio offerto. Con Klarna, infatti, è possibile sfruttare un conto deposito flessibile e gratuito. Gli utenti, senza alcun costo di mantenimento, possono depositare e prelevare denaro in qualsiasi momento.

Sulla liquidità disponibile, Klarna garantisce un tasso di interesse del 2,65%. Da notare, inoltre, che gli interessi sono pagamenti mensilmente. Si tratta di una delle opzioni più convenienti sul mercato tra i depositi remunerati senza vincoli.

Bastano pochi minuti per aprire il conto deposito di Klarna. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Come funziona il conto deposito di Klarna

Il meccanismo alla base del conto deposito di Klarna è davvero semplice: si tratta di un conto non vincolato, con possibilità di depositare e ritirare il denaro in qualsiasi momento, senza costi e commissioni di alcun tipo. Sulla liquidità viene garantito un tasso lordo annuo pari al 2,65% e gli interessi vengono liquidati mensilmente.

Il deposito è completamente gratuito: non c’è alcun canone di mantenimento. Il capitale depositato è garantito dall’Ufficio Nazionale del Debito Svedese (Klarna è, infatti, un’azienda svedese) per un importo massimo pari a 1.050.000 SEK (circa 100.000 euro). Per scoprire tutti i dettagli sul servizio basta seguire il link qui di sotto. La gestione avviene tramite l’app di Klarna.

In questo momento, Klarna propone una delle soluzioni migliori sul mercato per chi ha bisogno di un conto deposito libero in grado di garantire un buon tasso di interesse, in modo sicuro e vantaggioso, andando a far crescere il valore della propria liquidità nel corso del tempo.