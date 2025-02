Conto Deposito non vincolato al 4%: come averlo gratis a marzo 2025

La nuova promo ING è l’occasione giusta per accedere a un Conto Deposito non vincolato con interessi al 4% per 12 mesi. Aprendo il Conto Corrente Arancio (a zero spese) e rispettando le condizioni indicate dalla promo, infatti, è possibile richiedere il Conto Arancio, con il tasso agevolato citato che rappresenta una delle soluzioni più convenienti oggi sul mercato.

La promozione è molto semplice: completata l’apertura del conto corrente, è sufficiente accreditare stipendio/pensione oppure investire con ING almeno 40.000 euro tramite il servizio MyMoneyCoach. In questo modo, sarà possibile sbloccare il tasso di interesse agevolato.

Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di ING, tramite il link qui di sotto.

Conto Deposito al 4% con ING: come funziona la promo

Per sfruttare l’offerta basta aprire il Conto Corrente Arancio in versione Più. Questo conto include la carta di debito, con prelievi gratis, la carta di credito (con possibilità di rateizzare le spese) e i bonifici ordinari e istantanei, senza alcun costo. Le carte sono utilizzabili tramite Google Pay e Apple Pay. Il canone di mantenimento del conto è di 5 euro al mese ma viene azzerato con l’accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro.

Completata l’apertura del conto, è possibile richiedere il Conto Arancio, un Conto Deposito non vincolato che garantisce interessi al 4% per 12 mesi nel caso in cui il cliente:

imposti l’accredito dello stipendio

investa almeno 40.000 euro con MyMoneyCoach

In questo modo, è possibile sfruttare il tasso agevolato sul Conto Deposito, beneficiando così di un sistema sicuro e conveniente per incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e può essere richiesta seguendo il link riportato qui di sotto.