Conto Deposito senza vincoli: con Klarna hai interessi al 2,4% (con accredito mensile)

Klarna non è solo un (comodo) sistema di pagamento, che consente l’acquisto in rate senza interessi, ma è anche un conto deposito non vincolato. L’azienda, infatti, ha lanciato in Italia il suo Deposito flessibile, un prodotto di risparmio che permette di incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità.

Il servizio proposto da Klarna, infatti, è un vero e proprio Conto Deposito senza vincoli, con la possibilità di depositare e prelevare denaro in qualsiasi momento. Il conto in questione garantisce interessi al 2,4% (con liquidazione mensile). Per aprire il conto basta seguire la procedura di registrazione tramite il sito di Klarna. Non ci sono costi di alcun tipo.

Conto deposito non vincolato: ci pensa Klarna

Con Klarna è, quindi, possibile accedere a un conto deposito non vincolato che può garantire l’accesso a un sistema semplice ed efficace per incrementare in sicurezza (i fondi sono garantiti fino a 1.050.00 SEK svedesi, pari a circa 100.000 euro) la propria liquidità.

Gli utenti che scelgono Klarna possono depositare denaro e prelevarlo in qualsiasi momento. Gli interessi vengono calcolati giornalmente e accreditati ogni mese. Tutto può essere gestito tramite l’app di Klarna oppure tramite il sito ufficiale.

In questo momento, con il Deposito flessibile di Klarna è possibile ottenere interessi al 2,4% sui depositi (si tratta del tasso lordo annuo). Per iniziare a sfruttare il conto, completamente gratuito e senza alcun costo legato ai movimenti di denaro, è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una semplice procedura di apertura online.

La promozione di Klarna rappresenta, in questo momento, la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un sistema sicuro ed efficace per aumentare il valore della propria liquidità sfruttando un buon tasso di interesse sui depositi.