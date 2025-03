Conto deposito senza vincoli, ora anche Klarna è della partita

Sono diversi gli istituti finanziari che offrono un conto deposito senza vincoli. Di questa lista fa ora parte anche Klarna, la società fintech svedese famosa per offrire l’opzione di pagamento dilazionato in tre rate senza interessi su numerosi articoli in vendita online.

Il conto deposito di Klarna prevede la possibilità di guadagnare fino al 2,40% di interesse lordo, percentuale questa calcolata giorno per giorno, con l’accredito che avviene ogni mese. A differenza poi della maggior parte dei conti deposito oggi disponibili, non vi sono vincoli temporali né soglie minime di accesso, proponendosi dunque come la scelta ideale per quanti vogliono una liquidità sempre disponibile, e allo stesso tempo dare valore ai propri risparmi.

Come funziona il conto deposito senza vincoli di Klarna

L’apertura del conto deposito senza vincoli di Klarna avviene direttamente tramite l’app ufficiale, disponibile sia su smartphone Android che su iPhone. La sezione di riferimento è Risparmi, da dove è possibile aprire fino a tre depositi flessibili nel giro di pochi minuti. In seguito, gli interessi iniziano ad essere calcolati ogni giorno, con gli utenti che ricevono quanto gli spetta ogni mese. Per conoscere a quanto ammonta l’interesse accumulato, è sufficiente controllare nella sezione dedicata dell’app.

Klarna permette inoltre di impostare i trasferimenti automatici al raggiungimento di un determinato obiettivo, un ottimo strumento per risparmiare in modo ancora più efficace rispetto al passato. A questo proposito ricordiamo la natura flessibile del conto deposito, ciò significa che ciascun utente può aggiungere e prelevare denaro ogni volta che vuole.

Un conto aperto con Klarna è tutelato fino a 100.000 euro con il sistema di garanzia dei depositi svedese. La cifra indicata è da intendersi come rimborso massimo per ogni cliente che eventualmente lo richiede. Secondo infine quanto riportato nel regolamento, il saldo avviene entro sette giorni lavorativi dalla data in cui se ne ha diritto.