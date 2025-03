Conto e carta aziendale (con cashback fino al 10%): prova gratis Vivid

Vivid è la soluzione giusta per professionisti e aziende alla ricerca di un conto aziendale ricco di vantaggi e che sia in grado di mettere a disposizione un’offerta completa per quanto riguarda le carte di pagamento. Per chi sceglie il Conto Vivid, infatti, c’è la possibilità di sfruttare carte fisiche e virtuali (gratuite) ricevendo fino al 10% di cashback sulle spese sostenute.

L’offerta di Vivid si articola su più piani. La percentuale di cashback varia in base al piano scelto e al tipo di transazione effettuata. Per verificare le opzioni disponibili e aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale di Vivid.

Il conto è disponibile sia in una versione a canone zero che in versione a pagamento ma disponibili con una prova gratuita di 2 mesi. I nuovi clienti possono sfruttare un tasso di interesse annuo del 4% per i primi 2 mesi. Successivamente, è possibile ottenere fino al 3% (sulla liquidità non investita).

Conto Vivid: la scelta giusta, con cashback fino al 10%

Vivid mette a disposizione di professionisti, PMI e aziende più articolate la possibilità di accedere a un conto aziendale ricco di vantaggi, con un’offerta articolata su più piani che consente a ogni cliente la possibilità di individuare l’opzione giusta in relazione alle proprie esigenze.

Al conto sono abbinate le carte fisiche e virtuali, permettendo ai clienti di poter contare su di una carta aziendale affidabile e con limiti di spesa (che dipendono dal piano scelto) elevati, in modo da poter effettuare tutte le transazioni necessarie.

Il punto di forza di Vivid, per quanto riguarda le carte, è rappresentato dal cashback fino al 10% delle spese. La percentuale effettiva varia in base al piano e in base al topo di spesa. Ad esempio, i professionisti possono arrivare fino al 10% per gli acquisti su Amazon e fino al 7% per le spese in pubblicità su Facebook.

Per un quadro completo sulle opzioni disponibili e per sfruttare la prova gratuita del conto di Vivid basta seguire il link qui di sotto.