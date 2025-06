Conto HYPE Premium: un mare di vantaggi e uno speciale bonus con questo codice

Il conto HYPE Premium è pensato per te che sei in cerca dei massimi vantaggi nella gestione di un conto abbinati a un accesso senza limiti a un mare di servizi, inclusi pacchetti assicurativi che ti proteggano da imprevisti per i viaggi, gli acquisti online ed eventuali furti ATM. Con carta di debito World Elite Mastercard costa soltanto 9,90 euro al mese, ma usando il codice HELLOHYPER puoi avere subito un bonus di 25 euro da spendere come vuoi.

A meno di 10 euro al mese avrai dunque un pacchetto all inclusive che combina libertà di movimento, zero commissioni e coperture assicurative di primo livello. Potrai prelevare ovunque nel mondo, in qualsiasi valuta, senza pagare un centesimo di commissione oppure inviare bonifici istantanei gratuiti in pochi secondi.

Con la carta World Elite Mastercard avrai accesso alle lounge aeroportuali più esclusive, per oltre un migliaio in tutto il mondo, al fast track gratuito in 7 aeroporti italiani, copertura medica, rimborso in caso di smarrimento dei bagagli e ritardo dei voli e tanto altro ancora. La ricarica del conto non ha limiti e potrai pagare anche bollettini, bollette e ricariche senza commissioni. In caso di necessità, potrai contare su un’assistenza prioritaria via WhatsApp attiva 7 giorni su 7, il tutto gestibile tramite un’applicazione per smartphone intuitiva, veloce e sempre aggiornata.

E con il codice promo HELLOHYPER, da inserire in fase di iscrizione quando apri il tuo conto, ricevi subito 25 euro di bonus. Facile, veloce e premium. Apri ora il tuo conto HYPE Premium.