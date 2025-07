Conto online a canone zero e buono Amazon da 200€ con Credem

L’ultima iniziativa della banca Credem consente di aprire un conto corrente online a canone zero e ricevere un buono regalo Amazon da 200 euro. Il conto in questione è Credem Link, che comprende anche una carta di debito internazionale Mastercard a canone zero per 12 mesi.

Tra le altre cose, il conto online Credem Link offre un servizio di Internet Banking interamente gratuito: i pagamenti di F24, MAV e RAV sono gratuiti, così come gli addebiti diretti. Anche i prelievi di contante sono senza commissioni, a patto che avvengono presso gli sportelli ATM Credem.

Come ricevere un buono regalo Amazon da 200 euro

Per ottenere un buono Amazon da 200 euro occorre aprire il conto Credem Link entro il 31 luglio, inserendo il codice PROMO200 nell’apposito campo al momento della registrazione del nuovo conto. Sempre durante la fase di iscrizione, occorre scegliere la carta di debito da associare al conto, tra la Mastercard internazionale e la carta di debito che appartiene al circuito nazionale Bancomat, più il servizio di Internet Banking.

Fatto questo, una volta aperto il conto occorre spendere almeno 2.000 euro con la carta di debito scelta. L’importo, che può essere raggiunto anche con due o più acquisti, è da conseguire entro il 31 ottobre 2025.

Gli utenti che soddisfano i requisiti qui sopra riceveranno il buono da 200 euro entro il 31 gennaio 2026. Il buono regalo Amazon verrà recapitato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della sottoscrizione del conto. A questo proposito, è importante che l’indirizzo e-mail sia valido e che per quella data abbia spazio libero a sufficienza per ricevere nuove e-mail.

Per richiedere l’apertura del conto corrente Credem Link sono sufficienti un documento d’identità valido o l’identità digitale SPID, una connessione Internet stabile e una stanza ben illuminata per favorire il riconoscimento del volto tramite video selfie.