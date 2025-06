Conto online con cashback al 5%: la promozione di SelfyConto

Per gli utenti che decideranno di aprire il conto online SelfyConto entro il 30 giugno, Banca Mediolanum offre il cashback del 5% sulle spese fino a 500 euro al mese e il canone gratuito per tutti. Il rimborso sarà valido fino al 31 luglio, sugli acquisti effettuati con la carta di debito Mediolanum Card associata al nuovo conto.

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero per un anno e fino a trent’anni per gli under 30. La maggior parte delle operazioni bancarie sono gratuite, tra cui i bonifici SEPA (ordinari e istantanei), i prelievi ATM in area Euro e gli addebiti delle utenze. Gratis per il primo anno anche il canone della carta di debito fisica.

Come funziona il 5% di cashback

Per beneficiare del 5% di cashback sugli acquisti fino a 500 euro al mese, è necessario aprire SelfyConto entro il 30 giugno e richiedere la carta di debito Mediolanum Card. Le spese effettuate con questa carta determineranno il rimborso del 5% su un tetto massimo di 500 euro al mese e fino al 31 luglio 2025.

Spendendo dunque 500 euro a giugno e altri 500 euro a luglio, si riceveranno complessivamente 50 euro, vale a dire la somma di 25 euro per ciascun mese (25 euro corrisponde al 5% di 500 euro, ndr). La carta Mediolanum Card supporta i wallet digitali Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay, si può quindi utilizzare da subito in formato virtuale senza aspettare che arrivi a casa.

Il canone della Mediolanum Card è gratuito il primo anno, poi passa a 10 euro l’anno. Per quanto riguarda invece il canone del conto, Mediolanum assicura il canone gratuito per tutti il primo anno, poi il prezzo passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Infine, confermiamo che per aprire un nuovo conto SelfyConto è sufficiente un documento d’identità e il codice fiscale, oltre che il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido.