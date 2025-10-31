 Conto online Credem Link: puoi avere fino a 200€ di buoni Amazon aprendolo adesso
Con l'apertura del conto corrente online Credem Link puoi richiedere un buono Amazon dal valore massimo di 200 euro. Scopri come.
Fintech Conti
Con Credem Link puoi avere un conto corrente online a canone zero con carta di debito inclusa, accesso a Internet Banking e App e un supporto clienti sia in filiale che online sempre a tua disposizione. Ma, ancora di più, aprendolo adesso inserendo il codice BONUS200 puoi avere la possibilità di ricevere fino a 200 euro in buoni Amazon.it. Scopriamo insieme come funziona.

La promozione in corso è valida fino al 30 novembre 2025 ed è suddivisa in due fasi differenti. La prima ti permette di ricevere 100 euro in buoni Amazon se attivi la carta di debito e la utilizzi per almeno 2000 euro di pagamenti complessivi entro il 31 marzo 2026.

La seconda, invece, partirà ad aprile 2026 e ti richiederà di attivare l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto ed effettuare pagamenti con la carta di debito per almeno 1000 euro entro il 30 giugno 2026. A quel punto, riceverai un ulteriore buono di 100 euro da spendere su Amazon.it.

L’iniziativa ti offre la libertà di scegliere se partecipare a una sola parte della promozione oppure a entrambe in modo da poter raggiungere potenzialmente il premio massimo. Tutto questo mentre scopri e usi un conto interamente digitale, facile, gratuito e flessibile per le tue spese di tutti i giorni. Aprilo adesso con il codice BONUS200.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
31 ott 2025
