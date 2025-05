Conto online Crédit Agricole: conto e carta a canone zero e fino a 400€ in Buoni Regalo Amazon

L’ultima iniziativa della banca francese Crédit Agricole consente di ottenere il canone gratuito per i conti aperti entro l’8 giugno 2025 e fino a 400 euro in Buoni Regalo Amazon, di cui 50 euro come bonus di benvenuto. Il conto online Crédit Agricole è a canone zero per tutti i nuovi clienti, è gestibile interamente da app e offre un consulente sempre a disposizione per ogni evenienza.

Per aprire un nuovo conto Crédit Agricole non occorre recarsi in banca, ma è sufficiente seguire la semplice procedura disponibile online sul sito ufficiale. Anche qualora si scelga di aprirlo via web, si potrà sempre contare sul supporto di un consulente dedicato da remoto.

Come ottenere fino a 400 euro in Buoni Regalo Amazon

L’ultima operazione a premi di Crédit Agricole consente di ricevere fino a 400 euro in Buoni Amazon aprendo il conto online entro l’8 giugno. Di questi 400 euro, 150 euro sono ottenibili rispettando le seguenti condizioni:

50 euro come bonus di benvenuto inserendo in fase di iscrizione il codice promozionale VISA, sottoscrivendo la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettuando almeno una transazione di qualsiasi importo;

inserendo in fase di iscrizione il codice promozionale VISA, sottoscrivendo la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettuando almeno una transazione di qualsiasi importo; 50 euro con l’accredito dello stipendio o della pensione sul nuovo conto

o della pensione sul nuovo conto 50 euro spendendo almeno 1.000 euro con la carta Visa associata al conto

Altri 50 euro in Buoni Regalo spendibili su Amazon.it sono ottenibili richiedendo la CartaConto Teen per il proprio figlio. CartaConto Teen è la carta prepagata per minori con IBAN di Crédit Agricole: per beneficiare del Buono Amazon occorre richiederla entro il 30 giugno 2025.

Infine, invitando i propri amici ad aprire un nuovo conto Crédit Agricole tramite il proprio codice promo disponibile in app, si riceverà un Buono Regalo Amazon da 50 euro, fino ad un massimo di quattro amici per un totale di 200 euro. Anche i propri amici, a loro volta, riceveranno un Buono Amazon del valore di 50 euro spendibile sull’e-commerce amazon.it.