Conto online gratuito Crédit Agricole: fino a 600€ di buoni Amazon se lo apri adesso

La nuova offerta legata all’apertura di un conto online Crédit Agricole è davvero allettante. Aprendo il conto gratuito entro il 31 dicembre potrai avere sia il conto che la carta di debito a canone zero, ma soprattutto la straordinaria possibilità di ottenere fino a 600 euro in buoni regalo Amazon.it.
L’opportunità è ghiotta, ma vediamo prima cosa avrai con l’apertura del conto:
- Conto a canone zero
- Carta di debito Visa con cui pagare nei negozi e online, in Italia e all’estero, con PIN personalizzabile e gestione via app
- App da cui gestire tutte le funzioni del conto
- Un gestore dedicato in filiale e in app pronto a supportarti per ogni esigenza
Passiamo adesso al fulcro dell’offerta e scopriamo come puoi ottenere fino a 600 euro in buoni Regalo Amazon.it. Il primo passo è quello di aprire il conto online inserendo il codice “VISA”, a quel punto dovrai richiedere gratuitamente la tua carta di debito Visa ed effettuare una transazione di qualunque importo entro 30 giorni con cui avere 50 euro di bonus di benvenuto.
Secondo passo: se decidi di accreditare lo stipendio o la pensione otterrai altri 50 euro in buoni regalo Amazon.it.
Il terzo passo consiste invece nell’effettuare pagamenti con la carta di debito Visa tramite POS, wallet digitali o acquisti online e ottenere buoni regalo Amazon.it dal valore di:
- 25 euro per una spesa totale tra 500 e 999,99 euro
- 50 euro per una spesa totale tra 1000 e 1499,99 euro
- 100 euro per una spesa pari o superiore a 1500 euro
Quindi, cosa fare per ricevere gli altri 400 euro? Ti basterà invitare i tuoi amici a entrare in Crédit Agricole con il tuo codice promo: questi non dovranno far altro che aprire il conto, richiede la carta di debito Visa, effettuare una transazione di qualunque importo per ricevere 50 euro a testa che andranno anche a te. Potrai invitare fino a un massimo di 8 amici.