Conto per freelance con cashback e fino al 2,5% di interessi: ora c'è Vivid

Aprire un conto corrente per freelance diventa molto più conveniente grazie al Conto Vivid. Questo prodotto (disponibile anche per le aziende) rappresenta la soluzione giusta per i liberi professionisti alla ricerca di un conto business completo e ricco di vantaggi che può garantire un’operatività completa oltre alla possibilità di sfruttare fino al 10% di cashback sulle spese e il 2,5% di interessi sulla liquidità non vincolata (per i primi due mesi c’è il 4%).

Per i liberi professionisti, il Conto Vivid è disponibile in due versioni. La prima ha canone zero mentre la seconda ha un canone di 7,9 euro al mese con possibilità di prova gratuita per due mesi. Per tutti i dettagli in merito al conto basta visitare il sito ufficiale di Vivid da cui è anche possibile procedere con l’apertura del conto corrente.

Perché scegliere Vivid come conto per freelance

Con Vivid è possibile accedere a un conto aziendale ricco di vantaggi e ideale anche per freelance e liberi professionisti. Il conto in questione offre:

fino a 15 IBAN

integrazione con software di contabilità

carte virtuali e fisiche gratuite

la possibilità di sfruttare fino al 10% di cashback (fino al 5% di cashback con il piano a canone zero) sulle spese per ottenere un rimborso massimo di 150 euro al mese; il cashback varia in base al tipo di spesa sostenuta

(fino al 5% di cashback con il piano a canone zero) sulle spese per ottenere un rimborso massimo di 150 euro al mese; il cashback varia in base al tipo di spesa sostenuta tasso di interesse del 4% per 2 mesi sulla liquidità non vincolata; successivamente è possibile ottenere fino al 2,5%

bonifici istantanei SEPA gratuiti, possibilità di trasferimenti SWIFT

Il Conto Vivid rappresenta l’occasione giusta per i professionisti alla ricerca di un conto business ricco di vantaggi e con costi di mantenimento ridotti (il piano a pagamento costa 7,90 euro al mese con 2 mesi di prova gratuita). Vantaggi aggiuntivi come il cashback e la remunerazione rappresentano un plus in grado di fare la differenza, rendendo il conto proposto da Vivid la scelta giusta, in questo momento.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.