Conto per professionisti e aziende: è il momento di scegliere Credem

Credem Business Light rappresenta oggi l’opzione giusta per ditte individuali, lavoratori autonomi e liberi professionisti alla ricerca di un conto corrente in grado di soddisfare tutte le necessità tipiche dell’attività lavorativa, garantendo un’offerta bancaria completa e tutta l’affidabilità di Credem, una delle banche più solide in Europa. Per i nuovi clienti è possibile accedere al conto con canone azzerato per 12 mesi. La promozione è valida per un breve periodo ed è disponibile tramite il sito ufficiale di Credem, accessibile qui di sotto.

Perché scegliere Credem Business Light

Con Credem Business Light è possibile accedere a un conto business completo con un canone di 5 euro al mese che viene azzerato per i primi 12 mesi ed è anche azzerabile acquistando almeno 3 prodotti Credem a scelta del cliente, considerando tutta la gamma della banca.

La gestione del conto è completamente digitale e, quindi, è possibile semplificare l’accesso ai servizi bancari, amministrativi e finanziari, senza intralci per la propria attività lavorativa. C’è sempre la possibilità di contare sul supporto diretto di Credem, per ottenere assistenza e consulenza in merito a tutti gli aspetti legati al conto e alla gestione finanziaria della propria attività.

Credem Business Light rappresenta oggi il prodotto giusto per professionisti e piccole aziende che intendono abbinare sull’efficienza di gestione del conto e sulla possibilità di sfruttare un’offerta bancaria completa. La promozione in corso, che azzera il canone per un anno, con possibilità di azzeramento ulteriore, rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

Per saperne di più è possibile accedere al link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale della banca da cui è possibile anche richiedere l’apertura del prodotto. La promo in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.