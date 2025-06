Conto Vivid per professionisti e aziende: cashback fino al 10% e molto altro

Vivid è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un conto corrente aziendale (per liberi professionisti e PMI) in grado di adattarsi alle proprie necessità, proponendo tanti vantaggi. Il conto è disponibile con più piani di abbonamento e con la possibilità di ottenere fino a 30 IBAN.

Si tratta di un conto “all in one” che include le carte di pagamento per ogni membro del team, con la possibilità di sfruttare il cashback fino al 10% su spese selezionate e fino all’1% su tutte le altre spese. Vivid, inoltre, garantisce anche un tasso di interesse sulla liquidità (fino al 2,7% ma il primo mese è al 4%) oltre a un’integrazione con i software di contabilità e molti altri vantaggi.

Per scegliere la versione giusta e aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Vivid tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere Vivid

Con Vivid è possibile accedere a un conto corrente aziendale ricco di vantaggi e in grado di adattarsi, al meglio, alle necessità della propria attività. Il conto è disponibile sia per i freelance che per le aziende, con la possibilità di scegliere tra un piano a canone zero e piani a pagamento, a partire da 7 euro + IVA al mese e con due mesi di prova gratuita.

Tra le principali caratteristiche del conto troviamo:

carte virtuali e fisiche gratuite

il cashback fino al 10% sulle spese selezionate (acquisti su Amazon, investimenti in pubblicità con Google etc.) e fino all’1% su tutte le altre spese; la percentuale dipende dal piano scelto

fino al 10% sulle spese selezionate (acquisti su Amazon, investimenti in pubblicità con Google etc.) e fino all’1% su tutte le altre spese; la percentuale dipende dal piano scelto interessi al 4% per un mese, 3% per il secondo mese e poi fino al 2,7% sulla liquidità non investita

al 4% per un mese, 3% per il secondo mese e poi fino al 2,7% sulla liquidità non investita integrazione con i software di contabilità

bonifici SEPA istantanei senza commissioni

Per accedere al conto basta seguire il link qui di sotto. Per i piani a pagamento, Vivid propone due mesi di prova gratuita che consentono di testare appieno le caratteristiche del conto.