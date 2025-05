Credem Banca offre un Buono Amazon da 100€ a chi apre un nuovo conto

Credem Banca (Credito Emiliano) ha lanciato una nuova iniziativa che prevede un Buono Amazon da 100 euro per i nuovi clienti del conto online Credem Link. L’apertura del conto deve avvenire entro il 31 maggio 2025, utilizzando in fase di iscrizione il codice PROMO100. In seguito, sarà sufficiente accreditare il proprio stipendio o la pensione direttamente sul conto.

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, che si distingue dagli altri per offrire un team di consulenti Credem sempre a disposizione, sia in filiale che da remoto. Il primo anno è gratuito anche il canone della carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, una carta utilizzabile per prelievi, acquisti online e pagamenti in Italia e all’estero. In alternativa si può scegliere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, che a differenza della prima rimane a canone zero anche dopo il primo anno ma può essere utilizzata soltanto in Italia. Sempre a proposito di conto a zero spese, il conto online di Credem offre un servizio di Internet Banking interamente gratuito, disponibile sia da PC che tramite l’app ufficiale Credem Mobile.

Come ricevere un Buono Amazon da 100 euro

La promozione di Credem Banca richiede l’apertura del conto Credem Link entro il 31 maggio 2025. La procedura deve avvenire online: durante la fase di richiesta del nuovo conto, occorre poi inserire il codice promozionale PROMO100.

Fatto questo, entro il 30 settembre di quest’anno bisognerà poi accreditare la propria busta paga, o in alternativa la pensione, attraverso una delle causali ammesse. Riguardo a ciò, vi invitiamo a consultare il regolamento disponibile sulla pagina dedicata all’iniziativa, raggiungibile seguendo i link presenti su questa pagina.

Il Buono Regalo Amazon sarà inviato via e-mail a partire dal 5 gennaio 2026. L’indirizzo e-mail al quale ricevere il Buono dovrà essere comunicato in fase di iscrizione al conto, insieme al proprio numero di telefono e a un documento di identità.