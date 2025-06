Credem: cosa serve per aprire il conto e avere 200 euro di buoni Amazon

Credem Link è il conto corrente online che include carta di debito, internet banking, app e un team di consulenti a tua disposizione, sia in filiale che da remoto oggi ancora più conveniente. Infatti, se apri il conto entro il 31 luglio 2025 e inserisci il codice PROMO200 in fase di attivazione potrai ricevere un buono regalo Amazon.it dal valore di 200 euro. Ti spieghiamo come funziona subito dopo il pulsante.

Per partecipare alla promozione, ti basterà aprire il conto online Credem Link direttamente dalla pagina del sito e inserire il codice PROMO200 durante la registrazione. A quel punto, ti basterà usare la carta di debito ed effettuare spese pari ad almeno 2000 euro entro il 31 ottobre 2025, anche a rate o tramite lo smartphone. Fatto questo, entro gennaio 2026 riceverai il tuo buono regalo Amazon.it dal valore di 200 euro via email, pronto da spendere nel modo che preferisci.

Aprire Credem Link ti permetterà di avere un conto corrente online a canone zero, con internet banking sempre attivo, una carta di debito Mastercard internazionale gratuita per il primo anno (poi solo 1,50 euro al mese) e un team di consulenti a tua disposizione, sia in filiale che online. Inoltre, potrai richiedere una carta Bancomat a canone zero da usare solo in Italia.

Infine, dall’app Credem Mobile potrai gestire tutto dal telefono, ovunque ti trovi. Non perdere dunque questa fantastica occasione: apri il conto Credem Link con il codice PROMO200 e avrai la possibilità di ricevere un bonus Amazon.it dal valore di 200 euro.