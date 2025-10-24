Credem Link offre conto online a canone zero, 2,25% di interessi e fino a 200 euro in buoni Amazon

Gli utenti che stanno prendendo in considerazione l’idea di aprire un nuovo conto online per non pagare più il canone mensile potrebbero interessarsi alla nuova iniziativa promossa da Credem Banca. La promozione, nota con l’appellativo Credem Link Autunno 2025, prevede fino a 200 euro in buoni Amazon aprendo un nuovo conto Credem Link entro il 30 novembre e inserendo il codice BONUS200.

Credem Link è un conto a canone zero, a cui è possibile associare una carta di debito internazionale Mastercard, anche lei gratuita per il primo anno e in seguito 1,50 euro al mese, oppure una carta di debito appartenente al circuito di pagamento nazionale Bancomat, interamente gratuita. In seguito poi all’apertura del conto online, chi vuole può attivare Conto Deposito Più: al momento Credem offre un tasso di interessi del 2,25% annuo lordo per sei mesi sulla nuova liquidità depositata sul conto corrente.

Come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon

Per tante persone, la parte più interessante dell’iniziativa a premi Credem Link Autunno 2025 è la possibilità di ricevere fino a 200 euro in buoni regalo utilizzabili su Amazon.it. Di seguito vi spieghiamo come riuscire a riscattare tutti i 200 euro disponibili.

Prima di tutto bisogna aprire Credem Link entro il 30 novembre, inserendo nell’apposito campo il codice promozionale BONUS200. Fatto questo, entro il 31 marzo 2026 bisogna spendere almeno 2.000 euro complessivi con la carta di debito associata al conto.

Gli altri 100 euro in buoni regalo si possono ottenere se nel periodo compreso tra aprile e giugno 2026 si accredita lo stipendio o la pensione sul conto e se si effettuano spese per un valore complessivo di almeno 1.000 euro.

Credem procederà con l’invio dei buoni regalo Amazon entro tre mesi dalla data di chiusura della contabilità della promozione, che ricade il giorno 30 settembre 2026.