Crédit Agricole: apri un conto online, ottieni fino a 400€ in buoni Amazon

Gestire il proprio denaro deve essere semplice, veloce e conveniente. Il conto online Crédit Agricole offre tutto questo, e molto di più: canone zero, gestione completa via App e un Welcome Bonus di 50 euro in Buoni Regalo Amazon per chi apre il conto entro il 30 giugno 2025. Ecco tutti i dettagli della promozione.

Come riscattare fino a 400 euro di buoni Amazon

Il conto online Crédit Agricole è pensato per chi desidera il massimo della comodità di un conto online, senza rinunciare alla sicurezza e all’assistenza personalizzata di una banca fisica. Aprire il conto è semplice e veloce, bastano pochi minuti: è a canone zero per chi lo apre entro il 30 giugno 2025 e include una carta di debito Visa gratuita, che è possibile gestire completamente via app.

Ma la vera novità è la promo esclusiva che offre fino a 400 euro in buoni regalo Amazon, suddivisi in più opportunità:

50 euro di Welcome Bonus : basta aprire il conto online entro il 30 giugno 2025, inserire il codice promo “VISA”, sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettuare almeno una transazione;

: basta aprire il conto online entro il 30 giugno 2025, inserire il codice promo “VISA”, sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettuare almeno una transazione; Fino a 100 euro usando la carta Visa: 50 euro accreditando lo stipendio o la pensione, fino a 50 euro spendendo almeno 1.000 euro con la carta;

usando la carta Visa: 50 euro accreditando lo stipendio o la pensione, fino a 50 euro spendendo almeno 1.000 euro con la carta; 50 euro con CartaConto Teen : se richiedi la carta prepagata per tuo/a figlio/a entro il 31 luglio 2025, ricevi altri 50 euro in buoni Amazon;

: se richiedi la carta prepagata per tuo/a figlio/a entro il 31 luglio 2025, ricevi altri 50 euro in buoni Amazon; Fino a 200 euro invitando amici: invita fino a 4 amici a diventare clienti Crédit Agricole. Ogni amico che apre il conto ti fa guadagnare 50 euro (e anche loro ricevono il bonus).

Tutti i vantaggi sono accessibili dall’app Crédit Agricole, che consente di gestire conti, carte, investimenti, mutui, prestiti, assicurazioni e molto altro, con la possibilità di contattare un consulente dedicato, anche a distanza.

Apri subito il tuo conto online Crédit Agricole in pochi minuti: scegli una filiale di riferimento per avere un consulente a disposizione, scegli la carta per te che ti verrà inviata all’indirizzo che indicherai e firma il contratto digitalmente, identificandoti con un videoselfie. Se lo apri entro il 30 giugno, otterrai canone zero e un bonus di benvenuto.