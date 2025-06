Crédit Agricole: canone gratuito per i conti aperti entro il 30 giugno

Crédit Agricole offre conto e carta a canone zero agli utenti che apriranno un nuovo conto online entro il 30 giugno 2025. L’attuale offerta include anche 50 euro di Welcome Bonus in buoni regalo Amazon e un consulente dedicato in filiale e a distanza. Rispettando poi tutti i requisiti riportati nel regolamento dell’iniziativa, si possono ottenere fino a 400 euro in buoni da spendere su Amazon.it.

Un’ulteriore promozione targata Crédit Agricole consente di ottenere il 2% annuo lordo per vincoli a 3 e 9 mesi, aprendo un nuovo conto deposito. L’apertura di quest’ultimo può essere effettuata sia in filiale che direttamente online.

L’iniziativa di Crédit Agricole

L’ultima iniziativa promozionale della banca francese Crédit Agricole prevede un conto online a canone zero per tutti coloro che ne sottoscriveranno uno nuovo entro il 30 giugno. La promo in corso include anche fino a 400 euro in buoni regalo Amazon, ottenibili rispettando i seguenti requisiti:

50 euro di Welcome Bonus : occorre aprire un nuovo conto online entro il 30 giugno inserendo il codice promozionale VISA, sottoscrivendo la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettuando almeno una transazione di qualunque importo;

: occorre aprire un nuovo conto online entro il 30 giugno inserendo il codice promozionale VISA, sottoscrivendo la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettuando almeno una transazione di qualunque importo; 50 euro : se si accetta di accreditare lo stipendio o la pensione;

: se si accetta di accreditare lo stipendio o la pensione; 50 euro : spendendo almeno 1.000 euro con la carta Visa associata al conto;

: spendendo almeno 1.000 euro con la carta Visa associata al conto; 50 euro : se si richiede entro il 31 luglio 2025 la CartaConto Teen per il proprio figlio, la carta prepagata per minori con IBAN di Crédit Agricole;

: se si richiede entro il 31 luglio 2025 la CartaConto Teen per il proprio figlio, la carta prepagata per minori con IBAN di Crédit Agricole; fino a 200 euro: invitando fino a un massimo di 4 amici per ad aprire un nuovo conto Crédit Agricole (50 euro per ogni amico)

Sempre con Crédit Agricole si ha l’opportunità di far crescere i propri risparmi con il conto deposito. Grazie all’ultima promozione è possibile ottenere un rendimento al 2% annuo lordo per vincoli di durata pari a 3 o 9 mesi. Il regolamento dell’iniziativa chiarisce che l’importo minimo vincolabile è pari a 5.000 euro.