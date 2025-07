Crédit Agricole consente ora di rateizzare le spese fino a 2.000 euro direttamente da app

La banca francese Crédit Agricole ha da poco lanciato una nuova funzionalità che permette di rateizzare le proprie spese fino a 2.000 euro direttamente da app. L’opzione si chiama Split&Go ed è inclusa nel conto online.

A proposito del conto Crédit Agricole, i nuovi clienti possono ricevere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon e il 3% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi. Il canone del conto online è a zero per i primi 9 mesi, dopo 2 euro al mese, volendo però si può azzerare se si hanno meno di 35 anni, un patrimonio superiore a 5.000 euro, con l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure con un dossier titoli valorizzato. Collegata al conto vi è la carta di debito Visa evoluta, tramite la quale si può pagare nei negozi e online sia in Italia che all’estero. Un ulteriore punto di forza del conto della banca transalpina è la presenza di un gestore dedicato sempre a disposizione per qualsiasi esigenza.

La nuova funzionalità Split&Go

Direttamente dall’applicazione Crédit Agricole è possibile attivare e gestire la nuova funzionalità Split&Go, attraverso cui è possibile decidere in autonomia quali spese rateizzare, scegliere il piano di rateizzazione in base alle proprie necessità, nonché monitorare le rate residue, il plafond rimasto e il numero di spese rateizzate.

Come detto, il prestito per la rateizzazione delle spese degli ultimi 60 giorni è disponibile in app. Sono idonee le spese con un importo compreso tra 250 euro e 2.000 euro. Crédit Agricole offre fino a quattro piani di rimborso in base all’importo speso: 3, 6, 9 o 12 mesi. Una volta ricevuto l’importo richiesto, il piano di rimborso inizierà il mese seguente.

Grazie a Split&Go si ha dunque un maggiore controllo sul proprio budget mensile, con l’opportunità di pianificare sia le spese impreviste che quelle quotidiane. Crédit Agricole conferma che il servizio non richiede alcuna spesa di attivazione, l’unico onere previsto è quello relativo al tasso di interesse.