 Crédit Agricole offre conto a canone gratuito e fino a 650€ di buoni Amazon
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Crédit Agricole offre conto a canone gratuito e fino a 650€ di buoni Amazon

Crédit Agricole offre conto a canone gratuito e fino a 650€ di buoni Amazon
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Nell’ambito di una nuova offerta, la banca francese Crédit Agricole offre un conto corrente online a canone gratuito, un conto deposito al 4% annuo lordo per 4 mesi e fino a 650 euro di buoni regalo Amazon. Il canone a zero è garantito ai nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto corrente entro il 2 novembre.

Per quanto riguarda la promozione relativa al conto deposito, Crédit Agricole offre il 4% annuo lordo per vincoli della durata di quattro mesi, senza la necessità di accreditare lo stipendio o la pensione. Il conto deposito non richiede né costi di apertura né di gestione.

Pagina offerta Crédit Agricole

credit agricole conto corrente online

L’offerta include inoltre fino a 650 euro in buoni regalo da spendere su Amazon.it. I primi 50 euro sono da considerarsi come bonus benvenuto: occorre inserire il codice promo VISA al momento dell’apertura del conto, richiedere la carta di debito ed effettuare almeno una transazione di qualsiasi importo entro trenta giorni dall’apertura del conto.

Altri 200 euro in buoni Amazon si ottengono accreditando lo stipendio o la pensione (100 euro) ed effettuando acquisti con la carta di debito Visa per una spesa totale pari o superiore a 2.000 euro (ulteriori 100 euro).

Ci sono poi fino a 400 euro in buoni Amazon se si invitano i propri amici ad aprire un nuovo conto Crédit Agricole. Per ogni amico che completa la sottoscrizione di un nuovo conto, la banca francese riconosce 50 euro in buoni regalo.

Maggiori informazioni sulla promozione sono disponibili consultando la pagina dedicata all’offerta sul sito ufficiale, raggiungibile tramite il bottone qui sotto.

Pagina offerta Crédit Agricole

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
5 ott 2026
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