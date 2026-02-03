Doppio 3% da BBVA su remunerazione e cashback nei primi 6 mesi

Trovare un conto che offra il 3% di remunerazione e cashback è un’impresa impossibile o quasi. Quel quasi lo si deve a BBVA, banca spagnola che propone qui in Italia conto e carta a canone zero per sempre e con il 3% di interessi sulla liquidità del conto corrente più il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta nei primi sei mesi dall’apertura del conto.

E tutto questo senza vincoli, il che significa senza l’accredito dello stipendio, senza un saldo minimo da rispettare, senza un tot di tempo di permanenza richiesto. L’apertura del conto è disponibile tramite il sito collegandosi alla pagina dedicata.

Dopo i primi 6 mesi la remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027

Gli interessi sulla liquidità del conto corrente vengono liquidati ogni mese, con la possibilità di seguire l’andamento dei propri risparmi tramite l’app ufficiale BBVA. Al termine dei primi sei mesi, la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027: il tasso si aggiorna in automatico ogni tre mesi, seguendo il trend del mercato.

Per quanto riguarda il cashback, il 3% è valido per i primi sei mesi fino a una spesa totale di 280 euro al mese. Sono idonei tutti gli acquisti effettuati con la carta fisica o virtuale associata al conto BBVA e non sono previsti vincoli, con l’importo mensile del rimborso che viene caricato direttamente sul conto.

Infine, a proposito di conto, ricordiamo brevemente i servizi gratuiti inclusi:

Bonifici SEPA istantanei e ordinari

Prelievo contanti in Ue a partire da 100 euro

Pagamenti con F24 semplificato

Acquisti in valuta estera

Servizio di custodia titoli fino alla data del 1° gennaio 2027

Salvadanaio Digitale (spazio gratuito nel proprio conto BBVA con remunerazione e disponibilità totale del proprio denaro in qualsiasi momento)

Maggiori informazioni sul conto corrente online BBVA sono consultabili sulla pagina dedicata.