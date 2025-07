Ecco perché tutti stanno aprendo SelfyConto: è a canone zero

Cerchi un conto corrente digitale e senza costi fissi? SelfyConto di Banca Mediolanum è ciò che fa per te: facile, conveniente e digitale. Se sei un nuovo cliente, attivando ora il tuo conto otterrai un anno di canone gratuito. E se hai meno di trent’anni, le spese sono azzerate fino al trentesimo anno d’età. Inclusi hai anche bonifici, carta di debito e una serie di funzionalità innovative.

Tutti i vantaggi del conto online SelfyConto

SelfyConto è pensato per chi desidera libertà, risparmio e tecnologia. La gestione del conto è semplice e immediata, grazie a un’interfaccia intuitiva e a un’app avanzata che consente di controllare ogni aspetto in tempo reale. Il canone è azzerato per tutti durante il primo anno e resta gratuito fino ai 30 anni. Chi ha più di trent’anni può continuare ad avere il conto a costo zero, semplicemente accreditando lo stipendio o effettuando spese mensili per almeno 500 euro.

I bonifici SEPA, sia ordinari che istantanei, sono sempre gratuiti, così come i prelievi presso qualsiasi sportello ATM nell’area euro. Anche la carta di debito è inclusa gratuitamente per i primi 12 mesi, con un canone di soli 10 euro l’anno a partire dal secondo anno. Il conto permette inoltre di valorizzare i risparmi con un tasso annuo lordo dell’1,5% sulle somme vincolate a sei mesi.

L’app Mediolanum è progettata per rendere l’esperienza bancaria fluida e veloce. Dallo smartphone è possibile effettuare pagamenti digitali con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay o Garmin Pay, gestire pagamenti alla Pubblica Amministrazione tramite PagoPA e CBILL semplicemente inquadrando il QR Code, e accedere al trading online in tempo reale su 24 mercati internazionali.

Per attivare SelfyConto bastano un documento di identità, il codice fiscale, uno smartphone e una e-mail valida. L’intera procedura è digitale, rapida e si può completare comodamente da casa, senza dover firmare documenti cartacei o recarsi in filiale. Apri subito il tuo conto e ottieni canone zero per il primo anno.

SelfyConto è la scelta ideale per chi cerca un conto online moderno, conveniente e ricco di funzionalità. Canone zero fino a 30 anni, bonifici SEPA e istantanei gratuiti, carta di debito inclusa per un anno, carte flessibili e servizi digitali di ultima generazione sono solo alcuni dei motivi per cui conviene approfittare di questa offerta. Se desideri una gestione semplice, sicura e smart del tuo denaro, SelfyConto è la risposta. Aprilo online e inizia a risparmiare da subito.