Fino a 200€ in Buoni Amazon con Credem Link: l’offerta autunno 2025 che conviene davvero

L’autunno 2025 porta con sé un’occasione davvero imperdibile per chi vuole aprire un nuovo conto online in modo semplice, veloce e conveniente. Con Credem Link, la banca del Gruppo Credem lancia una promozione esclusiva che ti permette di ricevere fino a 200€ in Buoni Regalo Amazon.it: perfetti per fare acquisti, anticipare i regali di Natale o concederti quel prodotto che desideravi da tempo!

Basta aprire il conto online dal 20 ottobre al 30 novembre 2025, inserendo il codice promozionale BONUS200 al momento della richiesta. Da lì, inizia la tua possibilità di guadagnare i buoni Amazon passo dopo passo.

Come funziona la promo Credem Link Autunno 2025

La promozione si articola in due fasi, e puoi scegliere se partecipare a una o a entrambe. Più azioni completi, più buoni Amazon ricevi – fino a un totale di 200€.

Fase 1 (da ottobre 2025 a marzo 2026)

Apri online Credem Link entro il 30 novembre 2025

Attiva la tua carta di debito

Utilizzala per pagamenti per almeno 2.000€ complessivi

Riceverai 100€ in Buoni Regalo Amazon.it

Fase 2 (da aprile a giugno 2026)

Attiva o mantieni attivo l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto

Effettua pagamenti con la tua carta di debito per almeno 1.000€ complessivi

Ti spettano altri 100€ in Buoni Regalo Amazon.it! Semplice, chiaro e vantaggioso: in totale puoi ottenere fino a 200€ da spendere liberamente su Amazon.it entro giugno 2026. Oltre al vantaggio immediato dei buoni Amazon, Credem Link offre un’esperienza bancaria moderna, digitale e trasparente. Puoi gestire tutto da app o da PC, in modo sicuro, senza code e con assistenza sempre disponibile. Ricorda: per ricevere i buoni Amazon devi rispettare le condizioni di utilizzo della carta e/o dell’accredito stipendio, come indicato nel regolamento completo disponibile sul sito Credem. Non perdere tempo: apri ora il tuo conto Credem Link, inserisci il codice BONUS200 e inizia subito a costruire i tuoi vantaggi.