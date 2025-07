Fino al 31 luglio 2025: apri Credem Link e ottieni un Buono Amazon da 200€

Credem Link è il conto corrente online di Credem Banca, con canone a zero, carta di debito, servizio di Internet Banking e app, a cui si aggiunge un team di consulenti sempre a disposizione tutto l’anno, sia in filiale che da remoto. Nell’ambito dell’ultima iniziativa, chi sceglie di aprire il conto entro il 31 luglio 2025 con il codice PROMO200 potrà ricevere un buono regalo Amazon da 200 euro.

Le caratteristiche chiave del conto online Credem Link

Con Credem Link si usufruisce di un conto online a canone zero, così come sono gratuiti anche il servizio di Internet Banking e l’app Credem Mobile. Anche i pagamenti tramite F24, MAV e RAV sono a zero spese, così come gli addebiti diretti, i prelievi di contante in euro agli sportelli ATM Credem e l’imposta di bollo con giacenza media di periodo inferiore a 5.000 euro.

Durante l’apertura del conto è possibile scegliere tra la carta Credemcard Internazionale su circuito Mastercard e la carta Credemcard su circuito nazionale Bancomat. Entrambe sono carte di debito: la prima è a canone zero per il primo anno, poi 1,50 euro al mese, e può essere utilizzata per pagamenti e prelievi sia in Italia che all’estero; la seconda è sempre a canone zero, ma il suo utilizzo è limitato all’interno del territorio italiano.

Come ricevere un buono regalo Amazon da 200 euro grazie a Credem Link

Torniamo ora alla promozione presentata ad inizio articolo. Per ottenere un buono da 200 euro spendibile su Amazon.it occorre per prima cosa aprire il conto online Credem Link, associando la carta di debito desiderata e il servizio di Internet Banking, entro il 31 luglio 2025. In fase di apertura del conto occorre inserire il codice PROMO200 nell’apposito campo. Il terzo e ultimo passaggio prevede una spesa di almeno 2.000 euro entro con la carta di debito collegata al conto entro il 31 ottobre 2025. Il buono regalo Amazon verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della sottoscrizione del conto entro il 31 gennaio 2026.