Guadagnare il 2,30% di interessi sui risparmi: arriva il conto deposito di Klarna

Per quanti sono alla ricerca di un prodotto finanziario con cui ottenere un rendimento significativo sui propri risparmi, segnaliamo il nuovo conto deposito di Klarna, grazie al quale è possibile guadagnare il 2,30% di interessi. Il conto non prevede né commssioni di gestione né un importo minimo, per la massima flessibilità possibile anche nel prelievo e aggiunta di denaro.

Gli utenti possono aprire fino a tre conti deposito flessibili direttamente dall’app ufficiale Klarna, disponibile al download gratuito su Google Play Store e App Store. Al di là poi del rendimento più alto rispetto a quello offerto dalle banche tradizionali e alla flessibilità del conto, un altro vantaggio è la tutela fino a 100.000 euro del sistema di garanzia dei depositi svedese.

Perché scegliere il conto deposito flessibile di Klarna

Il conto deposito di Klarna è la soluzione ideale per le persone che vogliono ottenere un rendimento superiore sui propri risparmi, con la comodità di poter gestire il tutto da app e con la più ampia flessibilità possibile. A questo proposito, i titolari del conto hanno l’opportunità di aggiungere e prelevare denaro ogni volta che lo desiderano, senza alcun tipo di vincolo.

Inoltre, a differenza di quanto avviene con i conti deposito delle altre banche, al momento dell’apertura non è richiesto un importo minimo. Ciò significa, dunque, che chiunque può aprire un nuovo conto deposito flessibile indipendentemente dalla cifra scelta, che siano 100 euro o 1.000 euro non fa differenza.

Un ulteriore motivo per cui scegliere Klarna anziché una banca tradizionale è il monitoraggio in tempo reale degli interessi maturati grazie ad un tap sul telefono. Il riferimento è ovviamente all’applicazione ufficiale di Klarna, tramite cui è possibile monitorare giorno per giorno gli interessi.

Per aprire un conto deposito flessibile è sufficiente aprire l’app Klarna, andare nella scheda “Portafogli” ed entrare nella sezione “Risparmi”, da dove poi sarà possibile aggiungere fino ad un massimo di tre conti deposito.