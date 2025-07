HYPE, nuova promozione: fino a 25 euro di bonus per chi apre il conto Next o Premium

Se si sta valutando l’apertura di un nuovo conto online, segnaliamo la promozione in corso della neobank 100% italiana HYPE. L’ultima iniziativa prevede un bonus fino a 25 euro per chi si registra o effettua l’upgrade a HYPE Next o HYPE Premium, inserendo durante la fase di registrazione il codice promozionale HELLOHYPER. Se la scelta ricade sul conto Next il bonus è di 15 euro, con l’account Premium invece si sale a 25 euro.

Oltre all’inserimento del codice promo HELLOHYPER, per riscattare il bonus di benvenuto occorre soddisfare i seguenti requisiti:

pagare almeno due canoni mensili entro tre mesi dall’apertura del conto

effettuare una o più spese del valore complessivo di almeno 50 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto

HYPE precisa inoltre che la promozione non è cumulabile né è valida per chi in passato ha già ottenuto un bonus d’ingresso. Una volta soddisfatti i requisiti qui sopra, il bonus verrà accreditato in automatico sul conto in questione entro 14 giorni lavorativi.

Le differenze tra HYPE Next e HYPE Premium

Iniziamo da HYPE Next, il conto online di HYPE che presenta un canone mensile pari a 2,90 euro al mese. I titolari del conto Next beneficiano di una carta di debito Mastercard, di prelievi e bonifici istantanei gratuiti, delle zero commissioni sui pagamenti PagoPA e CBILL, oltre che di una polizza assicurativa su acquisti, assistenza medica e riparazione elettrodomestici.

HYPE Premium è il conto all inclusive di HYPE, con un canone di 9,90 euro al mese. Tra i suoi principali vantaggi si annoverano l’inclusione di una carta di debito World Elite Mastercard, un pacchetto assicurativo per viaggi, acquisti e furti agli ATM, più l’assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp. Riguardo alla natura all inclusive del conto, segnaliamo il fast track gratuito negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Torino, Venezia, Napoli, Catania e Olbia, insieme all’accesso esclusivo a più di 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo.