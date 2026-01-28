 HYPE offre un bonus fino a 25 euro a chi apre un nuovo conto online
Il bonus massimo è riservato agli utenti che aprono il conto online HYPE Premium con canone da 9,90 euro al mese.
Fintech Conti
La fintech company italiana HYPE sta offrendo un bonus fino a 25 euro agli utenti che scelgono di aprire un nuovo conto online. Per beneficiare del bonus d’ingresso occorre aprire il conto HYPE Next o HYPE Premium utilizzando il codice promozionale HELLOHYPER, pagare almeno due canoni mensili e spendere almeno 50 euro con la carta entro 60 giorni dall’apertura del conto.

L’iniziativa rientra nell’ambito della promo HELLOHYPER e prevede un bonus di benvenuto di importo diverso a seconda del piano scelto: 15 euro per il conto HYPE Next e 25 euro per il conto HYPE Premium. In base a quanto riportato sul sito ufficiale di HYPE, la promozione è valida fino al 31 dicembre di quest’anno.

I piani HYPE disponibili

HYPE mette a disposizione dei suoi clienti tre diversi piani: HYPE, Next e Premium. Conto HYPE è completamente gratuito e aiuta a pagare e gestire le proprie spese quotidiane: viene affiancato da una carta virtuale appartenente al circuito di pagamento internazionale VISA, da un meccanismo di cashback online per gli acquisti effettuati tramite l’app ufficiale e il servizio Box risparmi per raggiungere in modo più agevole i propri obiettivi.

HYPE Next include tutti i vantaggi del conto HYPE, a cui si aggiungono una carta fisica Mastercard, prelievi e bonifici istantanei gratuiti, pagamenti PagoPA e CBILL senza commissioni fino al 31 marzo 2026, più un’assicurazione su acquisti, assistenza medica e riparazione degli elettrodomestici. È disponibile con un canone mensile pari a 2,90 euro e offre un bonus di benvenuto di 15 euro utilizzando in fase di iscrizione il codice HELLOHYPER.

Infine, HYPE Premium è il conto che permette di accedere a tutti i servizi HYPE senza limiti: tra le altre cose include pagamenti e prelievi gratuiti ovunque nel mondo, la carta fisica World Elite del circuito di pagamento Mastercard, un’assicurazione su viaggi, shopping, spese mediche e altro ancora, insieme a un’assistenza prioritaria tramite vari canali (compresa l’app di messaggistica istantanea WhatsApp). Presenta un canone pari a 9,90 euro al mese ed è compatibile con la ricezione del bonus da 25 euro grazie all’utilizzo del codice HELLOHYPER.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi

Pubblicato il 28 gen 2026

Federico Pisanu
Pubblicato il
28 gen 2026
