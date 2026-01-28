HYPE offre un bonus fino a 25 euro a chi apre un nuovo conto online

La fintech company italiana HYPE sta offrendo un bonus fino a 25 euro agli utenti che scelgono di aprire un nuovo conto online. Per beneficiare del bonus d’ingresso occorre aprire il conto HYPE Next o HYPE Premium utilizzando il codice promozionale HELLOHYPER, pagare almeno due canoni mensili e spendere almeno 50 euro con la carta entro 60 giorni dall’apertura del conto.

L’iniziativa rientra nell’ambito della promo HELLOHYPER e prevede un bonus di benvenuto di importo diverso a seconda del piano scelto: 15 euro per il conto HYPE Next e 25 euro per il conto HYPE Premium. In base a quanto riportato sul sito ufficiale di HYPE, la promozione è valida fino al 31 dicembre di quest’anno.

I piani HYPE disponibili

HYPE mette a disposizione dei suoi clienti tre diversi piani: HYPE, Next e Premium. Conto HYPE è completamente gratuito e aiuta a pagare e gestire le proprie spese quotidiane: viene affiancato da una carta virtuale appartenente al circuito di pagamento internazionale VISA, da un meccanismo di cashback online per gli acquisti effettuati tramite l’app ufficiale e il servizio Box risparmi per raggiungere in modo più agevole i propri obiettivi.

HYPE Next include tutti i vantaggi del conto HYPE, a cui si aggiungono una carta fisica Mastercard, prelievi e bonifici istantanei gratuiti, pagamenti PagoPA e CBILL senza commissioni fino al 31 marzo 2026, più un’assicurazione su acquisti, assistenza medica e riparazione degli elettrodomestici. È disponibile con un canone mensile pari a 2,90 euro e offre un bonus di benvenuto di 15 euro utilizzando in fase di iscrizione il codice HELLOHYPER.

Infine, HYPE Premium è il conto che permette di accedere a tutti i servizi HYPE senza limiti: tra le altre cose include pagamenti e prelievi gratuiti ovunque nel mondo, la carta fisica World Elite del circuito di pagamento Mastercard, un’assicurazione su viaggi, shopping, spese mediche e altro ancora, insieme a un’assistenza prioritaria tramite vari canali (compresa l’app di messaggistica istantanea WhatsApp). Presenta un canone pari a 9,90 euro al mese ed è compatibile con la ricezione del bonus da 25 euro grazie all’utilizzo del codice HELLOHYPER.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi