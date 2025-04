Il conto deposito Klarna ti offre il 2,40% sui tuoi risparmi

Klarna ti offre la possibilità di aprire un conto deposito dalla flessibilità invidiabile. Puoi ricevere fino al 2,40% sulle tue somme, senza importi minimi, senza spese di gestione del conto e senza commissioni mensili. Potrai anche aggiungere e prelevare denaro quando vuoi. Puoi aprirlo direttamente online.

Come funziona il conto deposito flessibile di Klarna

Il conto deposito flessibile di Klarna è 100% digitale, lo apri in pochi minuti e, come detto, non hai importi minimi, costi mensili o vincoli di tempo.

Potrai infatti versare e prelevare quando vuoi, in totale libertà. Questo significa avere accesso illimitato ai tuoi soldi, con l’interesse che viene calcolato ogni giorno e pagato ogni mese. Se cambi idea, potrai svuotare il corno quando ti pare in maniera immediata e senza pagare penali.

In più, puoi contare sulla garanzia di depositi svedese che ti copre fino a circa 100.000 euro. Nel caso di domande o dubbi, ci sarà a tua disposizione una assistenza clienti sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente dall’app, via chat o anche con una chiamata.

Scarica l’app Klarna, apri subito il tuo conto deposito flessibile e inizia a guadagnare ogni giorno senza rinunciare alla libertà di usare i tuoi soldi quando vuoi.