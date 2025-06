ING: guadagna fino a 500 euro con il passaparola e fai crescere i tuoi risparmi

L’estate è il momento perfetto per rilassarsi… e per mettere il turbo ai tuoi risparmi. Con Conto Arancio di ING, non solo puoi ottenere fino al 3,50% lordo per 6 mesi sui tuoi depositi, ma hai anche l’occasione di guadagnare cashback invitando i tuoi amici.

E senza vincoli noiosi o obblighi complicati.

Basta una carta, qualche spesa e la voglia di condividere il vantaggio.

Il doppio vantaggio: interessi + cashback

Per attivare il rendimento, ti basta trasferire i tuoi fondi, anche solo pochi euro, ed effettuare almeno 100 euro di spesa con la carta di debito ING entro il 30 settembre. Non servono stipendi accreditati né vincoli di deposito. In questo modo, i tuoi risparmi iniziano a crescere automaticamente e, nel frattempo, restano sempre disponibili. L’accesso è immediato, senza penalità o burocrazia.

Il vero colpo di genio, però, è il cashback. ING ti premia con 50 euro per ogni amico che aprirà un Conto Corrente ING insieme a Conto Arancio e richiederà la carta Mastercard, purché l’apertura avvenga entro il 31 luglio. Puoi ricevere fino a un massimo di 500 euro. Basta un passaparola fatto bene per aggiungere un bel bonus al rendimento. Conto Arancio è pensato per chi cerca una soluzione semplice, trasparente e flessibile. Non ci sono spese di apertura, gestione, trasferimento o chiusura. Puoi fare tutto direttamente dal sito o dall’app, senza appuntamenti in filiale e senza scartoffie. E se hai in mente di parcheggiare una somma significativa, ad esempio 50.000 euro, potresti arrivare a guadagnare fino a 875 euro di interessi in sei mesi. Un extra più che gradito per un viaggio, un concerto, un nuovo progetto o semplicemente per affrontare l’autunno con una marcia in più. Conto Arancio è l’alternativa concreta e accessibile per chi vuole far crescere il proprio denaro, senza complicazioni e con la certezza di poterlo utilizzare in ogni momento: aprilo oggi stesso.