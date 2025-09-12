ING ti regala MYMoneyCoach e fa volare i tuoi risparmi al 3,50% annuo: scopri come

Ci sono momenti in cui la scelta più intelligente non è correre, ma mettere solide basi per il futuro. Investire con MYMoneyCoach e approfittare di Deposito Arancio significa proprio questo: far lavorare i tuoi risparmi senza rinunciare alla libertà di utilizzarli quando vuoi.

Con la nuova promozione ING puoi ottenere fino al 3,50% annuo lordo per 6 mesi: un rendimento concreto, sicuro e immediato, che ti accompagna in un periodo in cui ogni extra può fare la differenza.

Perché conviene davvero

Rendimento garantito : trasferendo i tuoi fondi su Deposito Arancio, i tuoi soldi iniziano subito a crescere. Anche con cifre contenute puoi dare il via a un piccolo ma solido rendimento.

Nessun vincolo : puoi accedere alle tue somme in qualsiasi momento, senza penali o attese. La flessibilità è totale.

Semplicità d’uso : apri e gestisci tutto online, dall’app o dal sito ING, senza burocrazia o appuntamenti.

Premi extra: oltre agli interessi, puoi guadagnare cashback invitando i tuoi amici ad aprire un Conto Corrente ING con carta Mastercard e Conto Arancio. Fino a 500 euro di bonus solo con il passaparola.

Se decidi di depositare 50.000 euro, in sei mesi puoi guadagnare fino a 875 euro di interessi. Una cifra che può trasformarsi in un viaggio, un nuovo progetto o un cuscinetto di sicurezza per affrontare spese impreviste. Settembre è spesso il momento in cui si spendono più energie per la ripartenza (e soldi), ma anche l’occasione perfetta per pianificare il domani. Con MYMoneyCoach e Deposito Arancio, non rinunci alla leggerezza del presente ma costruisci valore per il futuro. Se cerchi un modo intelligente, trasparente e flessibile per dare una marcia in più ai tuoi risparmi, la risposta è davanti a te. Investi in MYMoneyCoach e sfrutta Deposito Arancio: con il 3,50% annuo lordo per 6 mesi, i tuoi soldi iniziano subito a lavorare per te.