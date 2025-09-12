 ING ti regala MYMoneyCoach e fa volare i tuoi risparmi al 3,50% annuo: scopri come
Investi in MYMoneyCoach e sfrutta Deposito Arancio: ottieni fino al 3,50% annuo lordo per 6 mesi, senza vincoli e con libertà.
Ci sono momenti in cui la scelta più intelligente non è correre, ma mettere solide basi per il futuro. Investire con MYMoneyCoach e approfittare di Deposito Arancio significa proprio questo: far lavorare i tuoi risparmi senza rinunciare alla libertà di utilizzarli quando vuoi.

Con la nuova promozione ING puoi ottenere fino al 3,50% annuo lordo per 6 mesi: un rendimento concreto, sicuro e immediato, che ti accompagna in un periodo in cui ogni extra può fare la differenza.

Fai crescere il tuo conto con ING

Perché conviene davvero

  • Rendimento garantito: trasferendo i tuoi fondi su Deposito Arancio, i tuoi soldi iniziano subito a crescere. Anche con cifre contenute puoi dare il via a un piccolo ma solido rendimento.

  • Nessun vincolo: puoi accedere alle tue somme in qualsiasi momento, senza penali o attese. La flessibilità è totale.

  • Semplicità d’uso: apri e gestisci tutto online, dall’app o dal sito ING, senza burocrazia o appuntamenti.

  • Premi extra: oltre agli interessi, puoi guadagnare cashback invitando i tuoi amici ad aprire un Conto Corrente ING con carta Mastercard e Conto Arancio. Fino a 500 euro di bonus solo con il passaparola.

Se decidi di depositare 50.000 euro, in sei mesi puoi guadagnare fino a 875 euro di interessi. Una cifra che può trasformarsi in un viaggio, un nuovo progetto o un cuscinetto di sicurezza per affrontare spese impreviste. Settembre è spesso il momento in cui si spendono più energie per la ripartenza (e soldi), ma anche l’occasione perfetta per pianificare il domani. Con MYMoneyCoach e Deposito Arancio, non rinunci alla leggerezza del presente ma costruisci valore per il futuro. Se cerchi un modo intelligente, trasparente e flessibile per dare una marcia in più ai tuoi risparmi, la risposta è davanti a te. Investi in MYMoneyCoach e sfrutta Deposito Arancio: con il 3,50% annuo lordo per 6 mesi, i tuoi soldi iniziano subito a lavorare per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 set 2025

Roberta Bonori
12 set 2025
