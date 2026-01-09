Interessi al 3% senza vincoli e molto altro: ecco il conto a canone zero di BBVA

Per aprire un nuovo conto corrente a gennaio 2026, la soluzione giusta è rappresentata dal Conto BBVA. Si tratta di un prodotto a zero spese che offre ai nuovi clienti una lunga serie di vantaggi. Il conto ha canone zero e garantisce una remunerazione del 3% sulla giacenza del conto, senza alcun vincolo.

Questa promo vale per i primi 6 mesi (poi il tasso cambia e la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027). Gli interessi sono liquidati mensilmente e i clienti possono sfruttare anche il cashback del 3% per 6 mesi (fino a 280 euro di spese mensili). Per accedere alla promo e aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di BBVA, qui di sotto.

Le caratteristiche del Conto BBVA

Con il Conto BBVA è possibile sfruttare un prodotto ricco di vantaggi. Il conto ha canone zero ed è abbinato a una carta di debito, sempre a canone zero.

Con la carta è possibile sfruttare prelievi gratis, per importi a partire da 100 euro. Da segnalare anche i bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei.

I clienti BBVA possono richiedere anche la carta di credito, con canone azzerabile, e accedere a numerosi servizi bancari.

La promo in corso permette ai nuovi clienti BBVA di poter sfruttare:

interessi al 3% per 6 mesi sulla giacenza del conto , senza alcun vincolo; gli interessi vengono liquidati ogni mese e la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027 (il tasso viene aggiornato ogni 3 mesi al termine del periodo promozionale)

, senza alcun vincolo; gli interessi vengono liquidati ogni mese e la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027 (il tasso viene aggiornato ogni 3 mesi al termine del periodo promozionale) il cashback del 3% per 6 mesi delle spese con carta di debito, fino a 280 euro al mese di spesa

delle spese con carta di debito, fino a 280 euro al mese di spesa il “gran cashback” del 10% per il primo mese, fino a 500 euro al mese di spesa

Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto e poi completare una breve procedura di attivazione online.