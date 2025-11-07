 Interessi al 4% per 6 mesi: l'offerta che spacca il mercato è di ING
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Interessi al 4% per 6 mesi: l'offerta che spacca il mercato è di ING

Con il Conto Corrente Arancio è possibile accedere a interessi al 4% e cashback del 4% per i primi 6 mesi: ecco la promozione da attivare oggi.
Interessi al 4% per 6 mesi: l'offerta che spacca il mercato è di ING
Fintech Conti
Con il Conto Corrente Arancio è possibile accedere a interessi al 4% e cashback del 4% per i primi 6 mesi: ecco la promozione da attivare oggi.

È il momento giusto per massimizzare il valore dei propri risparmi: con la nuova promo ING, infatti, è ora possibile aprire il Conto Corrente Arancio a canone zero e accedere al Conto Arancio (un conto deposito non vincolato) sfruttando interessi al 4% per 6 mesi (tasso annuo lordo) su un deposito massimo di 50.000 euro. Si tratta del tasso più alto disponibile in questo momento sul mercato dei conti deposito.

La promozione include anche il cashback del 4% per le spese con carta di debito, fino a 20 euro di rimborso mensile. Per accedere all’offerta è sufficiente richiedere l’apertura del conto tramite il sito ufficiale di ING, utilizzando il codice ING2025.

Apri qui il Conto Corrente Arancio

conto-arancio-carta-prepagata-e1

Interessi al 4% con ING

ING propone il tasso annuo lordo più alto per un conto deposito, in questo momento. Con la promozione in corso, infatti, è possibile ottenere interessi al 4% per 6 mesi, con liquidazione a fine anno, su un deposito massimo di 50.000 euro.

La promo è legata all’apertura del Conto Corrente Arancio a canone zero oppure della sua versione Più, con canone di 5 euro al mese (azzerabile con accredito di stipendio/pensione oppure con 1.000 euro di entrate mensili). La versione Più aggiunge i prelievi gratis e la carta di credito senza alcun costo aggiuntivo.

La promozione include anche il cashback del 4% per le spese con carta di debito, fino a un rimborso di 20 euro al mese.  Si tratta, quindi, di una doppia promozione molto vantaggiosa che può garantire un guadagno importante per 6 mesi.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di apertura online. È necessario inserire il codice ING2025 per poter ottenere tutti i benefici previsti dall’offerta e iniziare a sfruttare il tasso annuo lordo del 4% per i primi 6 mesi dall’apertura del Conto Arancio.

Apri qui il Conto Corrente Arancio

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

BTC scende sotto i 100.000 dollari, mentre la presale di Bitcoin Hyper raccoglie $26 milioni

BTC scende sotto i 100.000 dollari, mentre la presale di Bitcoin Hyper raccoglie $26 milioni
Conto Crédit Agricole a canone zero: fino a 600€ in Buoni Amazon con la nuova promo

Conto Crédit Agricole a canone zero: fino a 600€ in Buoni Amazon con la nuova promo
Michael Saylor e Robert Kiyosaki: Bitcoin a $150-200K entro fine 2025 

Michael Saylor e Robert Kiyosaki: Bitcoin a $150-200K entro fine 2025 
Conto aziendale con IBAN illimitati e 4% di interesse: la soluzione di Vivid Money

Conto aziendale con IBAN illimitati e 4% di interesse: la soluzione di Vivid Money
BTC scende sotto i 100.000 dollari, mentre la presale di Bitcoin Hyper raccoglie $26 milioni

BTC scende sotto i 100.000 dollari, mentre la presale di Bitcoin Hyper raccoglie $26 milioni
Conto Crédit Agricole a canone zero: fino a 600€ in Buoni Amazon con la nuova promo

Conto Crédit Agricole a canone zero: fino a 600€ in Buoni Amazon con la nuova promo
Michael Saylor e Robert Kiyosaki: Bitcoin a $150-200K entro fine 2025 

Michael Saylor e Robert Kiyosaki: Bitcoin a $150-200K entro fine 2025 
Conto aziendale con IBAN illimitati e 4% di interesse: la soluzione di Vivid Money

Conto aziendale con IBAN illimitati e 4% di interesse: la soluzione di Vivid Money
Davide Raia
Pubblicato il
7 nov 2025
Link copiato negli appunti