Interessi al 4% per 6 mesi: l'offerta che spacca il mercato è di ING

È il momento giusto per massimizzare il valore dei propri risparmi: con la nuova promo ING, infatti, è ora possibile aprire il Conto Corrente Arancio a canone zero e accedere al Conto Arancio (un conto deposito non vincolato) sfruttando interessi al 4% per 6 mesi (tasso annuo lordo) su un deposito massimo di 50.000 euro. Si tratta del tasso più alto disponibile in questo momento sul mercato dei conti deposito.

La promozione include anche il cashback del 4% per le spese con carta di debito, fino a 20 euro di rimborso mensile. Per accedere all’offerta è sufficiente richiedere l’apertura del conto tramite il sito ufficiale di ING, utilizzando il codice ING2025.

Interessi al 4% con ING

ING propone il tasso annuo lordo più alto per un conto deposito, in questo momento. Con la promozione in corso, infatti, è possibile ottenere interessi al 4% per 6 mesi, con liquidazione a fine anno, su un deposito massimo di 50.000 euro.

La promo è legata all’apertura del Conto Corrente Arancio a canone zero oppure della sua versione Più, con canone di 5 euro al mese (azzerabile con accredito di stipendio/pensione oppure con 1.000 euro di entrate mensili). La versione Più aggiunge i prelievi gratis e la carta di credito senza alcun costo aggiuntivo.

La promozione include anche il cashback del 4% per le spese con carta di debito, fino a un rimborso di 20 euro al mese. Si tratta, quindi, di una doppia promozione molto vantaggiosa che può garantire un guadagno importante per 6 mesi.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di apertura online. È necessario inserire il codice ING2025 per poter ottenere tutti i benefici previsti dall’offerta e iniziare a sfruttare il tasso annuo lordo del 4% per i primi 6 mesi dall’apertura del Conto Arancio.