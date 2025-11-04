Interessi e cashback al 4% per 6 mesi: solo con Conto Corrente Arancio

Con il Conto Corrente Arancio di ING è possibile accedere a una promo da cogliere al volo per aprire un nuovo conto completo e ricco di vantaggi.

Per tutti i nuovi clienti che aprono il conto utilizzando il codice ING2025, infatti, la banca offre interessi al 4% sul conto deposito non vincolato e il 4% di cashback, fino a 20 euro di rimborso mensile, per le spese con carta di debito.

Il Conto Corrente Arancio è a canone zero ed è disponibile anche in una versione Più con canone azzerabile. Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di ING tramite il box qui di sotto. La promo è valida per un breve periodo.

Perché scegliere il Conto Corrente Arancio di ING

Il Conto Corrente Arancio ha le seguenti caratteristiche:

canone zero, senza alcun requisito da dover rispettare

senza alcun requisito da dover rispettare bonifici ordinari e istantanei senza commissioni

carta di debito a canone zero, con possibilità di uso di Google Pay / Apple Pay

possibilità di passaggio alla versione Più che aggiunge prelievi gratis in area euro e la carta di credito senza costi aggiuntivi; questa versione del conto costa 5 euro al mese ma il canone viene azzerato con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese

Completando l’apertura con il codice ING2025 si ottengono due vantaggi da non farsi sfuggire:

interessi al 4% per 6 mesi sul conto deposito non vincolato abbinato al conto corrente, fino a 50.000 euro

sul conto deposito non vincolato abbinato al conto corrente, fino a 50.000 euro cashback del 4% delle spese con carta di debito per 6 mesi, fino a 20 euro al mese di rimborso

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e completare l’apertura online. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, valida solo per i nuovi clienti che aprono il conto.