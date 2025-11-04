 Interessi e cashback al 4% per 6 mesi: solo con Conto Corrente Arancio
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Interessi e cashback al 4% per 6 mesi: solo con Conto Corrente Arancio

Con Conto Corrente Arancio di ING è possibile accedere a un conto a canone zero con interessi e cashback al 4%: ecco la promozione.
Interessi e cashback al 4% per 6 mesi: solo con Conto Corrente Arancio
Fintech Conti
Con Conto Corrente Arancio di ING è possibile accedere a un conto a canone zero con interessi e cashback al 4%: ecco la promozione.

Con il Conto Corrente Arancio di ING è possibile accedere a una promo da cogliere al volo per aprire un nuovo conto completo e ricco di vantaggi.

Per tutti i nuovi clienti che aprono il conto utilizzando il codice ING2025, infatti, la banca offre interessi al 4% sul conto deposito non vincolato e il 4% di cashback, fino a 20 euro di rimborso mensile, per le spese con carta di debito.

Il Conto Corrente Arancio è a canone zero ed è disponibile anche in una versione Più con canone azzerabile. Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di ING tramite il box qui di sotto. La promo è valida per un breve periodo.

Apri qui il Conto Corrente Arancio

conto-arancio-carta-prepagata-e1

Perché scegliere il Conto Corrente Arancio di ING

Il Conto Corrente Arancio ha le seguenti caratteristiche:

  • canone zero, senza alcun requisito da dover rispettare
  • bonifici ordinari e istantanei senza commissioni 
  • carta di debito a canone zero, con possibilità di uso di Google Pay / Apple Pay
  • possibilità di passaggio alla versione Più che aggiunge prelievi gratis in area euro e la carta di credito senza costi aggiuntivi; questa versione del conto costa 5 euro al mese ma il canone viene azzerato con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese

Completando l’apertura con il codice ING2025 si ottengono due vantaggi da non farsi sfuggire:

  • interessi al 4% per 6 mesi sul conto deposito non vincolato abbinato al conto corrente, fino a 50.000 euro
  • cashback del 4% delle spese con carta di debito per 6 mesi, fino a 20 euro al mese di rimborso

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e completare l’apertura online. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, valida solo per i nuovi clienti che aprono il conto.

Apri qui il Conto Corrente Arancio

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

App e pagamenti in criptovalute: la nuova frontiera dello spaccio

App e pagamenti in criptovalute: la nuova frontiera dello spaccio
Di grazia e di cripto: Trump non ha idea di chi sia CZ

Di grazia e di cripto: Trump non ha idea di chi sia CZ
La crypto presale Pepenode arriva a 2 milioni di dollari 

La crypto presale Pepenode arriva a 2 milioni di dollari 
Conto Corrente Arancio con 4% di interessi e cashback: ecco la promo

Conto Corrente Arancio con 4% di interessi e cashback: ecco la promo
App e pagamenti in criptovalute: la nuova frontiera dello spaccio

App e pagamenti in criptovalute: la nuova frontiera dello spaccio
Di grazia e di cripto: Trump non ha idea di chi sia CZ

Di grazia e di cripto: Trump non ha idea di chi sia CZ
La crypto presale Pepenode arriva a 2 milioni di dollari 

La crypto presale Pepenode arriva a 2 milioni di dollari 
Conto Corrente Arancio con 4% di interessi e cashback: ecco la promo

Conto Corrente Arancio con 4% di interessi e cashback: ecco la promo
Davide Raia
Pubblicato il
4 nov 2025
Link copiato negli appunti