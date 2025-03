Klarna offre ora anche un conto deposito flessibile

La società fintech svedese Klarna ha lanciato un nuovo prodotto finanziario: il conto deposito flessibile. L’utente può scegliere la durata che preferisce, in relazione al tasso offerto, aprendo il conto direttamente tramite l’app Klarna, magari già usata in passato per dilazionare l’importo di un acquisto in più rate a interessi zero.

Non sono previste né spese di gestione del conto né commissioni di prelievo, inoltre non è richiesto nemmeno un deposito minimo. Al termine poi, gli utenti riceveranno il deposito più gli interessi maturati. E a proposito di interessi, Klarna offre fino al 2,74% sui propri risparmi.

Il conto deposito flessibile di Klarna

Abbiamo detto che ciascuno può scegliere la durata, e di conseguenza il tasso di interesse, che preferisce. Ecco una breve panoramica al riguardo:

3 mesi: 2,20% di interesse all’anno

6 mesi: 2,08% di interesse all’anno

12 mesi: 2,55% di interesse all’anno

18 mesi: 2,58% di interesse all’anno

24 mesi: 2,68% di interesse all’anno

36 mesi: 2,74% di interesse all’anno

48 mesi: 2,67% di interesse all’anno

Tra le altre cose, l’apertura e la gestione del conto deposito di Klarna sono molto semplici. La registrazione ad esempio avviene in pochi minuti, tramite il sito web o l’app della fintech svedese. Da entrambe le piattaforme sarà poi possibile tenere sotto controllo il proprio conto, con gli interessi maturati e altro ancora. Si segnala un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, tramite chat, con la possibilità di richiedere anche una chiamata.

Ricapitolando, in totale sono quindi sette le opzioni di risparmio disponibili, con un tasso d’interesse che varia dal 2,08% al 2,74%, in base alla durata del vincolo. A tutto questo si aggiunge infine la garanzia di deposito pari a 100.000 euro. Il rimborso potrà essere saldato dall’Ufficio Nazionale del Debito entro sette giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto inizio il periodo eleggibile.