Klarna: il conto deposito flessibile ti fa guadagnare il 2,40% senza vincoli

Se cerchi un modo semplice e sicuro per guadagnare lo hai appena trovato con il Conto Deposito Flessibile di Klarna. Questa soluzione attivabile interamente online anche dal tuo smarthone ti permette di avere fino al 2,40% di interessi sulle tue somme, senza vincoli e senza dover fare nulla. Vediamo subito come funziona.

Come funziona il Conto Deposito Flessibile di Klarna

Klarna offre un Conto Deposito Flessibile con un interesse del 2,40% calcolato giornalmente e pagato mensilmente: in buona sostanza, vedrai il tuo denaro crescere senza far nulla. Zero commissioni, zero importi minimi e massima libertà di gestione.

Avrai la libertà di aprire fino a 3 depositi flessibili direttamente dall’app Klarna e separare i tuoi risparmi dalle spese quotidiane: la soluzione perfetta per mettere da parte qualcosa per un viaggio, per avere un fondo d’emergenza o per qualsiasi altra cosa. Il tutto senza stress impostando anche trasferimenti automatici per creare le tue routine di risparmio.

Non ci sono trucchi, né vincoli restringenti: solo il rendimento garantito e la sicurezza di una garanzia sui depositi fino a 100.000 euro. Ti basta aprire il conto online in pochi secondi e iniziare a guadagnare: scoprirai non è mai stato così semplice.