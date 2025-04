Klarna non è solo pagamenti: arriva il suo conto deposito flessibile

Se hai l’abitudine di fare shopping online, ti sarà capitato almeno una volta negli ultimi anni di imbatterti nell’opzione di pagamento rateale proposta da Klarna. Ecco, ora non è più soltanto quello: da quest’anno la fintech svedese offre ai suoi utenti anche la possibilità di aprire un conto deposito flessibile, in modo da guadagnare sui loro risparmi grazie ad un tasso superiore rispetto a quello delle banche tradizionali.

Con il deposito flessibile di Klarna ottieni il 2,40% di interesse giornaliero sull’importo depositato, a fronte di nessuna commissione di gestione del conto né importo minimo richiesto. Puoi aprire fino a tre depositi, con il calcolo che viene effettuato giorno per giorno, mentre il saldo avviene ogni mese. A conti fatti, è proprio il caso di dirlo, si tratta di un prodotto finanziario adatto a chiunque vuole far fruttare i propri risparmi con un tasso di interesse di gran lunga superiore alla media.

Al di là della semplicità nell’aprire il nuovo conto deposito, Klarna offre un ulteriore vantaggio, vale a dire la tutela del conto da parte del sistema di garanzia dei depositi svedese. Il rimborso massimo per ogni cliente è pari a 1.050.000 corone svedesi, l’equivalente di circa 100.000 euro.

Come aprire un conto deposito con Klarna

L’apertura di un nuovo conto deposito richiede l’accesso al sito web Klarna o il download dell’app ufficiale. Poi, una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali fornite in fase di registrazione, vai sulla sezione “Risparmi”: da qui puoi aprire fino a tre depositi flessibili nel giro di pochi minuti.

Vedrai crescere i tuoi risparmi giorno per giorno, potendo controllare ogni volta che vuoi gli interessi maturati tramite l’applicazione Klarna. E per risparmiare in modo ancora più efficace, prendi in considerazione la creazione di una routine con i trasferimenti automatici.

Infine, ti confermiamo che puoi aggiungere e prelevare denaro quando lo desideri, senza costi aggiuntivi.