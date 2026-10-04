Mediolanum Time Deposit è il conto deposito al 4% fino a 500 mila euro

Nel mese di ottobre Banca Mediolanum concede la possibilità di guadagnare il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi, fino a 500.000 euro. Il conto deposito in questione si chiama Mediolanum Time Deposit, mentre per beneficiare dell’offerta occorre aprire il conto corrente SelfyConto e accreditare lo stipendio.

Il termine ultimo per aprire SelfyConto è il 30 ottobre, la costituzione del deposito a tempo deve avvenire invece entro il 6 novembre, mentre l’accredito dello stipendio sette giorni prima la scadenza del deposito. Il tasso promozionale del 4% è garantito per l’intera durata del conto deposito, dall’inizio alla fine.

Il conto deposito di Banca Mediolanum è dunque protagonista di una delle migliori offerte in ambito finanziario ad ottobre. Sono infatti poche le banche a proporre ai loro clienti un tasso d’interesse sulle somme depositate così importante, per cui l’invito ad approfittarne resta valido per tutto il mese.

Inoltre, a differenza di quanto accade con i conti depositi della concorrenza, Mediolanum Time Deposit permette di mantenere gli interessi maturati anche se una persona ha la necessità di svincolare le somme in anticipo. Si tratta di un vantaggio significativo, in particolare per tutte quelle persone che desiderano avere il controllo delle proprie finanze.

Ricordiamo infine che la promozione è legata all’apertura di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum. Il canone è a zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, poi passa a 3,75 euro al mese ma con la possibilità sempre di azzerarlo tramite l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.